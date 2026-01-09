🎥 El muro toujours là : l'arrêt à bout portant de Thibaut Courtois face à l'Atletico Madrid

Le Real Madrid s'est imposé 1-2 contre l'Atletico Madrid en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. Thibaut Courtois a sorti le grand jeu pour préserver l'avance des siens.

Le Real a frappé dès le début du match en ouvrant le score grâce à un coup franc en pleine lucarne de Federico Valverde. Groggy, l'Atletico a mis du temps à réagir mais a fini par mettre son adversaire sous pression.

Le Colchoneros ont tenté 22 frappes, dont cinq détournées par Thibaut Courtois. Le Diable Rouge a notamment brillé en détournant du bout des doigts une reprise de la tête à bout portant d'Alexander Sorloth qui filait sous la latte.

Un arrêt décisif

L'ancien attaquant de La Gantoise pensait égaliser mais El Muro en a décidé autrement. Sorloth a tout de même trouvé le chemin des filets peu avant l'heure de jeu, mais le Real avait déjà fait le break via Rodrygo.

Les hommes de Xabo Alonso ont tenu bon jusqu'au bout. Grâce à cette victoire 1-2, le Real s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. C'est le FC Barcelone qui sera au programme dans deux jours, après la victoire 5-0 des Catalans contre l'Athletic Bilbao.





Thibaut Courtois remportera-t-il le 24e trophée collectif de sa carrière ? En attendant, il s'est fait un malin plaisir à dégoûter l'Atletico Madrid, qui a récemment fait enlever sa plaque commémorative (constamment vandalisée) près du Wanda Metropolitano.