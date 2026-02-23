Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La nuit a été courte à Beveren. Le titre en D1B est une satisfaction incroyable pour Marink Reedijk qui tient là le premier fait d'ame de sa jeune carrière d'entraîneur. Et sans doute pas le dernier.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas en D1B. Il y a un an, aucune équipe n'avait encore validé sa montée en première division avant la dernière journée. Entre Zulte Waregem, la RAAL et le RWDM, tout s'était joué à la photo-finish fin avril. Cette année, Beveren a officialisé son titre en plein carnaval, dès le mois de février.

Il y a un peu plus de six mois, ce sont deux entraîneurs qui n'avaient jamais coaché en première division belge qui ont accompagné les deux promus parmi l'élite. Comme Sven Vandenbroeck et Frédéric Taquin, Marink Reedijk n'a encore jamais connu la D1A. Portrait de celui qui pourrait, du haut de ses 34 ans, devenir le plus jeune entraîneur de la Pro League version 2026/2027 si Hayk Milkon et Dender venaient à descendre.

Né pour devenir entraîneur

Reedijk a toujours été du genre précoce en matière de coaching. Le Néerlandais avait tout juste 18 ans lorsqu'il a été engagé par la fédération néerlandaise pour s'occuper d'une équipe de U11 provinciaux. Après cinq ans à oeuvrer pour la KNVB, notre homme a ensuite travaillé au sein des équipes de jeunes de l'Ajax et de West Bromwich Albion.

C'est alors qu'on trouve trace de son premier lien avec le football belge. En juin 2018, huit ans avant de remporter le premier trophée de sa carrière au Freethiel, il intègre pour la première fois le staff d'une équipe A en devenant l'adjoint de Jordi Condom à Roulers, alors en D1B.

Il y fait forte impression : "On voyait tout de suite qu'il était exceptionnel. Comme entraîneur, mais aussi comme personne", explique Virgil De Windt, alors entraîneur des gardiens, au Belang van Limburg. "Tout le monde l'appelait 'le professeur'. Il parlait avec un enthousiasme communicatif et savait captiver les gens. Ses séances d'entraînement étaient méticuleusement préparées et d'une grande technicité. Un entraîneur hors pair".

Pourtant, l'aventure s'arrête au bout de six mois. En raison du départ de Condom, mais pas seulement : "Ça n'a pas marché avec le directeur sportif. À un moment donné, ils se sont même violemment disputés. Il y a aussi eu un conflit avec Michael Wallace (membre du staff). Le CEO préférait l'adjoint anglais. À un moment donné, Reedijk a réagi : 'C'est lui ou moi'. Il est finalement parti au Nouvel An, ce qui a été un coup dur pour l'équipe", se souvient De Windt.

Reedijk était très populaire parmi les joueurs : "Un entraîneur brillant, l'un des meilleurs que j'aie connus. Il a su reconnaître mes points forts et m'a accompagné de près. Il corrigeait souvent mes points faibles. Calme et accessible, il m'a aussi prodigué de précieux conseils. Malgré son jeune âge, il possède déjà une grande expérience. Je suis convaincu qu'il ira loin dans le football", explique l'ailier droit Emile Samyn.

Le jeune entraîneur met du temps à digérer ce passage mouvementé au Schiervelde : il reste deux ans et demi sans club, avant de rebondir en retournant au pays, du côté de Vitesse Arnhem. Il continue à y apprendre le métier en compagnie d'entraîneurs comme Thomas Letsch ou Philip Cocu. Il prend notamment place sur le banc du Lotto Park un soir d'août 2021 où le club néerlandais élimine l'Anderlecht de Vincent Kompany au terme d'un mémorable partage (3-3, un penalty manqué de Lior Refaelov qui a traumatisé le Sporting pendant toute la saison).

Une saison riche d'enseignements avec les RSCA Futures

En juin 2023, le football belge lui fait passer un nouveau cap en lui permettant de devenir entraîneur principal pour la première fois de sa carrière. Clin d'oeil du destin, cela se goupille sous la forme d'un retour au Lotto Park, où il est nommé entraîneur des RSCA Futures. Il y succède à Guillaume Gillet, qui avait lui même pris la place de Robin Veldman, avec qui Reedijk partage plusieurs points communs : les deux Néerlandais ont chacun travaillé avec les jeunes de l'Ajax avant de lancer leur carrière d'entraîneur avec les U23 anderlechtois.

À Neerpede, Marink Reedijk travaille avec des garçons comme Tristan Degreef, Nathan De Cat, Antoine Colassin, Ali Maamar...et Colin Coosemans. Avec un certain David Hubert comme adjoint, il contribue à l'éclosion de Keisuke Goto et Nilson Angulo. Après des mois d'acclimatation difficiles en Belgique, le dernier cité passe un cap avec Reedijk (5 buts en 15 matchs). Lors de cette saison, les RSCA Futures ne terminent que douzièmes de D1B mais enthousiasment par la qualité de leur jeu et le développement des joueurs.

C'est ce qui convainc Beveren de l'attirer au Freethiel. La suite est connue : après une première saison terminée à six points du trio de tête et conclue par deux défaites contre le Patro Eisden en Promotion Playoffs, Reedijk a emmené l'équipe vers le titre à sa deuxième tentative en signant un bilan exceptionnel de 66 points sur 72.

Hier, la fête était totale dans le pays de Waes pour le retour de l'équipe en première division. Cela sera dans...près de six mois. À l'heure d'écrire ces lignes, 'le professeur' souffre sans doute d'une vilaine gueule de bois. Mais les entraîneurs de l'élite belge sont prévenus : il se remettra très vite devant le tableau noir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
SK Beveren

Plus de news

Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

17:30
Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

Il avait été solidement secoué par Karamoko : c'est plus grave que prévu pour Konstantinos Karetsas

17:50
🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

14:20
Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

Un complot pour pousser Anderlecht vers le titre...grâce au Standard ? Un ancien arbitre sort du bois

16:00
"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

17:00
Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

Il peut faire une croix sur le match au Standard : la suspension de Majeed Ashimeru est tombée

16:20
Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

Carrière gâchée, ami de Riemer, lancé par Fredberg : qui est Jacob Neestrup, le plan B d'Anderlecht ?

11:40
Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

15:30
Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

Beveren a fêté sa montée sur la pelouse de Patro : la réaction de Stijn Stijnen a surpris tout le monde

13:00
La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

15:00
Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

Officiel : passé par Anderlecht, il sera à la Coupe du Monde en remplaçant un ancien sélectionneur des Diables

12:40
🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

🎥 Pas jugé à sa juste valeur ? Tout juste parti de Charleroi, il inscrit le but du week-end en D1B

14:00
Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

Aperçu à l'aéroport de Naples : Kevin De Bruyne annonce une bonne nouvelle

13:30
"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

"Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur

12:20
"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

"Bruges se présente comme un petit club" : le président du Club sèchement recadré après ses propos

12:00
1
"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

"L'adversaire le plus coriace que j'ai affronté" : la défense d'Anderlecht a souffert face à Zulte Waregem

09:40
La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

La presse espagnole prévient le Club de Bruges : l'Atlético Madrid est prêt pour la bataille

11:20
Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

Genk retenait son souffle pour son prodige : le verdict est tombé avant le choc contre le Dinamo Zagreb

11:00
1
Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

Diego Simeone a étudié Bruges dans les moindres détails : le coach de l'Atlético ne laisse rien au hasard

10:30
"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

"Willen est persuadé de prendre le ballon de la tête" : le penalty d'Anderlecht passe très mal à Zulte Waregem

08:00
1
🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

🎥 "Mais ici, j'ai marqué" : Diego Moreira savoure sa revanche et chambre Lyon avec humour

10:00
David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ? Analyse

David Hubert calque son jeu sur lui : à quoi ressemblerait l'Union sans Promise David ?

09:20
Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

Jérémy Taravel a-t-il convaincu la direction d'Anderlecht ? "Nous avons gagné dans la souffrance..."

07:40
"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

"Comportement honteux" : la Premier League sous le choc après les attaques racistes contre Tolu Arokodare

09:00
1
"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

"Ils doivent se focaliser sur la 5e ou la 6e place" : le top six à portée du Standard de Liège ?

08:30
2
🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

🎥 Quel but ! Tient-on déjà le futur lauréat du Puskas Award ?

07:20
Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

Ivan Leko a peut-être la solution pour remplacer Onyedika à Madrid : "Il a un profil dont nous avons besoin"

07:00
🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle

🎥 Julien Duranville inscrit son premier but avec le FC Bâle

22:52
"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

"Si c'est vrai, ce taré peut dégager tout de suite" : un ex-coach d'Anderlecht ne mâche pas ses mots

06:40
Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante

Toujours invaincu, coach de 33 ans : le premier promu en JPL vit une saison impressionnante

22:26
"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club Réaction

"J'ai dû m'excuser trois fois" : Thorgan Hazard n'a pas célébré contre Zulte Waregem, son ancien club

21:20
1
"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

"C'était le bon choix pour moi" : un Belge brille en Serie A et rêve de Mondial avec les Diables Rouges

23:20
Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terrasse Zulte Waregem

Triplé de Thorgan Hazard contre son ancien club : Anderlecht terrasse Zulte Waregem

20:40
Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

Diego Moreira décisif face à Lyon : le club du Diable Rouge reste en course pour l'Europe

23:04
1
Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

Anderlecht change son fusil d'épaule : un nouveau candidat ciblé pour le rôle de T1 ?

22:00
Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"

Vincent Kompany poursuit sa marche vers le titre malgré un 'hic' : "C'est le football, ça arrive"

22:39

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 26
La Gantoise La Gantoise 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 2-1 OH Louvain OH Louvain
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-2 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved