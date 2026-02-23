Bientôt le plus jeune entraîneur de D1A ? Marink Reedijk, 'le professeur' à qui Nilson Angulo doit beaucoup

La nuit a été courte à Beveren. Le titre en D1B est une satisfaction incroyable pour Marink Reedijk qui tient là le premier fait d'ame de sa jeune carrière d'entraîneur. Et sans doute pas le dernier.

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas en D1B. Il y a un an, aucune équipe n'avait encore validé sa montée en première division avant la dernière journée. Entre Zulte Waregem, la RAAL et le RWDM, tout s'était joué à la photo-finish fin avril. Cette année, Beveren a officialisé son titre en plein carnaval, dès le mois de février.

Il y a un peu plus de six mois, ce sont deux entraîneurs qui n'avaient jamais coaché en première division belge qui ont accompagné les deux promus parmi l'élite. Comme Sven Vandenbroeck et Frédéric Taquin, Marink Reedijk n'a encore jamais connu la D1A. Portrait de celui qui pourrait, du haut de ses 34 ans, devenir le plus jeune entraîneur de la Pro League version 2026/2027 si Hayk Milkon et Dender venaient à descendre.

Né pour devenir entraîneur

Reedijk a toujours été du genre précoce en matière de coaching. Le Néerlandais avait tout juste 18 ans lorsqu'il a été engagé par la fédération néerlandaise pour s'occuper d'une équipe de U11 provinciaux. Après cinq ans à oeuvrer pour la KNVB, notre homme a ensuite travaillé au sein des équipes de jeunes de l'Ajax et de West Bromwich Albion.

C'est alors qu'on trouve trace de son premier lien avec le football belge. En juin 2018, huit ans avant de remporter le premier trophée de sa carrière au Freethiel, il intègre pour la première fois le staff d'une équipe A en devenant l'adjoint de Jordi Condom à Roulers, alors en D1B.

Il y fait forte impression : "On voyait tout de suite qu'il était exceptionnel. Comme entraîneur, mais aussi comme personne", explique Virgil De Windt, alors entraîneur des gardiens, au Belang van Limburg. "Tout le monde l'appelait 'le professeur'. Il parlait avec un enthousiasme communicatif et savait captiver les gens. Ses séances d'entraînement étaient méticuleusement préparées et d'une grande technicité. Un entraîneur hors pair".





Pourtant, l'aventure s'arrête au bout de six mois. En raison du départ de Condom, mais pas seulement : "Ça n'a pas marché avec le directeur sportif. À un moment donné, ils se sont même violemment disputés. Il y a aussi eu un conflit avec Michael Wallace (membre du staff). Le CEO préférait l'adjoint anglais. À un moment donné, Reedijk a réagi : 'C'est lui ou moi'. Il est finalement parti au Nouvel An, ce qui a été un coup dur pour l'équipe", se souvient De Windt.

Reedijk était très populaire parmi les joueurs : "Un entraîneur brillant, l'un des meilleurs que j'aie connus. Il a su reconnaître mes points forts et m'a accompagné de près. Il corrigeait souvent mes points faibles. Calme et accessible, il m'a aussi prodigué de précieux conseils. Malgré son jeune âge, il possède déjà une grande expérience. Je suis convaincu qu'il ira loin dans le football", explique l'ailier droit Emile Samyn.

Le jeune entraîneur met du temps à digérer ce passage mouvementé au Schiervelde : il reste deux ans et demi sans club, avant de rebondir en retournant au pays, du côté de Vitesse Arnhem. Il continue à y apprendre le métier en compagnie d'entraîneurs comme Thomas Letsch ou Philip Cocu. Il prend notamment place sur le banc du Lotto Park un soir d'août 2021 où le club néerlandais élimine l'Anderlecht de Vincent Kompany au terme d'un mémorable partage (3-3, un penalty manqué de Lior Refaelov qui a traumatisé le Sporting pendant toute la saison).

Une saison riche d'enseignements avec les RSCA Futures

En juin 2023, le football belge lui fait passer un nouveau cap en lui permettant de devenir entraîneur principal pour la première fois de sa carrière. Clin d'oeil du destin, cela se goupille sous la forme d'un retour au Lotto Park, où il est nommé entraîneur des RSCA Futures. Il y succède à Guillaume Gillet, qui avait lui même pris la place de Robin Veldman, avec qui Reedijk partage plusieurs points communs : les deux Néerlandais ont chacun travaillé avec les jeunes de l'Ajax avant de lancer leur carrière d'entraîneur avec les U23 anderlechtois.

À Neerpede, Marink Reedijk travaille avec des garçons comme Tristan Degreef, Nathan De Cat, Antoine Colassin, Ali Maamar...et Colin Coosemans. Avec un certain David Hubert comme adjoint, il contribue à l'éclosion de Keisuke Goto et Nilson Angulo. Après des mois d'acclimatation difficiles en Belgique, le dernier cité passe un cap avec Reedijk (5 buts en 15 matchs). Lors de cette saison, les RSCA Futures ne terminent que douzièmes de D1B mais enthousiasment par la qualité de leur jeu et le développement des joueurs.

C'est ce qui convainc Beveren de l'attirer au Freethiel. La suite est connue : après une première saison terminée à six points du trio de tête et conclue par deux défaites contre le Patro Eisden en Promotion Playoffs, Reedijk a emmené l'équipe vers le titre à sa deuxième tentative en signant un bilan exceptionnel de 66 points sur 72.

🎆 | La fête bat son plein à Beveren ! 😆🍻 pic.twitter.com/DZafHRgTsw

Hier, la fête était totale dans le pays de Waes pour le retour de l'équipe en première division. Cela sera dans...près de six mois. À l'heure d'écrire ces lignes, 'le professeur' souffre sans doute d'une vilaine gueule de bois. Mais les entraîneurs de l'élite belge sont prévenus : il se remettra très vite devant le tableau noir.