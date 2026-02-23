La sécurité menacée ? Moins de quatre mois avant la Coupe du Monde, le Mexique sombre dans le chaos

Le Mondial, c'est déjà dans moins de quatre mois. Mais la situation au Mexique pose question sur le plan de la sécurité.

À Guadalajara, l'une des villes hôtes de la prochaine Coupe du monde, le chaos règne actuellement après la mort du baron de la drogue 'El Mencho'. La ville est confrontée à des violences, des incendies criminels et des blocages.

La Coupe du monde commence le 11 juin à Mexico, mais Guadalajara accueillera quatre matchs de groupe, notamment Uruguay-Espagne et Mexique-Corée du Sud. Les Diables Rouges n'y joueront pas, mais la ville se prépare à recevoir des visiteurs de tous horizons.

Depuis l'assaut au cours duquel 'El Mencho' a été tué, panique et troubles règnent à Guadalajara et dans les régions avoisinantes. Des lieux touristiques comme Puerto Vallarta voient des panaches de fumée, des routes coupées et des hôtels dont les clients n'osent plus sortir. La vie publique est quasiment à l'arrêt. L'aéroport de Guadalajara a d'ailleurs provisoirement annulé tous les vols qui devaient y transiter.

La FIFA ne s'inquiète pas

Le sport est aussi touché : un match de championnat à l'Estadio Akron, qui servira de stade pendant la Coupe du monde, a déjà été reporté en raison de l'insécurité. Les magasins et les cafés restent fermés, et les lieux prisés se transforment en villes fantômes.

Le gouvernement mexicain a annoncé un renforcement de la surveillance par caméras et davantage de patrouilles de l'armée et de la police pour garantir la sécurité pendant la Coupe du monde. Touristes et habitants sont avertis de la présence de bandes lourdement armées dans les rues.





La FIFA indique pour l'instant ne pas s'inquiéter des répercussions sur les barrages intercontinentaux ni sur la Coupe du monde elle‑même. Le calendrier des matchs reste inchangé, mais la situation est étroitement surveillée afin d'assurer la sécurité des joueurs et des supporters.