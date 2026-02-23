Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"

Charleroi a-t-il dit adieu au top 6 ? "C'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres concurrents"


Charleroi a concédé sa quatrième défaite de rang à Westerlo. Guillaume Gillet cherche des explications au coup de moins bien des Zèbres.

Contrairement aux derniers matchs, Charleroi s'est assuré de ne pas devoir courir après le score en ouvrant la marque à la demi-heure sur le terrain de Westerlo. Mais à l'arrivée, le résultat est le même : une nouvelle défaite, qui vaut à l'équipe de voir désormais trois équipes s'intercaler entre elle et le top 6.

"C’est un score évidemment embêtant pour Charleroi qui est dans le dur et qui vit des semaines un peu plus compliquées depuis cette défaite contre le Cercle où il y a vraiment quelque chose de très bien qui s’est un peu effiloché, malheureusement au pire moment", estime Guillaume Gillet sur la RTBF.

Charleroi doit y croire jusqu'au bout 

Les Zèbres ont-ils dit adieu à leurs derniers espoirs de Champions' Playoffs au Kuipje ? "Mathématiquement, ce n’est pas fini. Comme pour beaucoup d’équipes, il y a encore moyen, mais c’est difficile d’inverser une dynamique comme celle dans laquelle ils sont actuellement".

"Ce qui fait la différence entre Charleroi et les autres concurrents, c’est peut-être la largeur du noyau. On a vu qu’à chaque fois que Charleroi pouvait évoluer avec son onze type, c’était une très bonne équipe capable de battre n’importe qui dans le championnat et ils l’ont prouvé. Mais l’enchaînement des matchs sur les dernières semaines et la défaite contre le Cercle de Bruges a enrayé cette bonne dynamique", poursuit Gillet.

Lire aussi… "Si on veut être dans le top 6, il faudra battre Bruges" : Charleroi n'a plus droit à l'erreur
Le tout est désormais de rester soudé : "On sent de la déception chez les supporters et chez les joueurs qui sont passés tout près d’écrire une belle page de l’histoire du club. Ils peuvent malgré tout encore se qualifier pour les Champions' Playoffs, les supporters sont encore derrière eux".

