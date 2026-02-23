🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club

🎥 Accueilli en héros à l'aéroport : à 32 ans, Frank Acheampong déchaîne les passions dans son nouveau club
Photo: © photonews
Frank Acheampong continue à s'éclater dans le championnat chinois. Il en est désormais à son quatrième club dans la Super League locale et est déjà la nouvelle coqueluche des supporters.

À Anderlecht, Frank Acheampong était surnommé 'Mister Europe' pour ses quelques buts cruciaux sur la scène continentale. Le petit Ghanéen, caractérisé pour ses accélérations fulgurantes sur le côté gauche, faisait partie de la dernière équipe du Sporting championne sous René Weiler en 2017.

Les Mauves l'avaient alors bien vendu : en plus des trois millions de son prêt payant à Tianjin, ils avaient récupéré trois autres millions sur son transfert définitif en 2018.

Depuis, Acheampong est devenu une véritable star du championnat chinois. Egalement passé par les clubs d'Henan et de Shenzhen, il affiche un bilan de 65 buts et 29 assists en 192 matchs de Super League.

Le chouchou des supporters

À 32 ans, sa cote de popularité est toujours au plus haut. Il n'y a qu'à voir les réactions suscitées par son transfert d'il y a deux jours au Dalian Yingbo, où il sera le nouveau coéquipier d'un certain Nicolae Stanciu.

Tout juste arrivé à l'aéroport, Frank Acheampong a été accueilli par des supporters déchaînés. L'ancien international ghanéen n'avait pas encore récupéré sa valise qu'il signait déjà des autographes et lançait des chants endiablés, une écharpe du club autour du cou et un bouquet de fleurs aux couleurs de l'équipe dans les mains.

