"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes

"Il lui faut un certain environnement": en pleine ascension, un Diable suscite toujours des doutes
Photo: © photonews
Diego Moreira est en train de crever l'écran avec Strasbourg. Pourtant, certains observateurs de Ligue 1 restent sceptiques.

Diego Moreira avait semble-t-il particulièrement à coeur de briller contre Lyon ce week-end. Il faut dire que les difficultés rencontrées chez les Gones et les critiques reçues lui ont fait mal. Il a donc répondu sur le terrain, puis en dehors.

Cette saison, le Liégeois de 21 ans explose à Strasbourg (déjà 4 buts et 7 assists), est devenu Diable Rouge et suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens de premier plan. A l'occasion de la rencontre face à l'OL, L'Equipe a demandé l'avis de plusieurs recruteurs.

Des lacunes à travailler

Le premier témoin interrogé a encore des doutes : "Il lui faut un certain environnement. À Strasbourg, il bénéficie d’un contexte très spécifique avec un groupe de jeunes de son âge, un club calme".

Un influent agent étranger partage ses doutes. Il l'estime loin du niveau des références à son poste que sont Nuno Mendes ou Alphonso Davies. À l'entendre, si Diego Moreira veut s'imposer au sein de ce qui se fait de mieux en Europe, il doit choisir une équipe qui pourra le mettre dans des conditions spécifiques sur le terrain.


"Selon moi, il peut jouer très haut s'il évolue comme piston. Pour le moment, il est souvent pris dans son dos. Il a des errements défensifs. Il n'est pas assez constant, peut tomber dans la facilité. J'attends de voir sa prochaine étape, avec plus de concurrence qu'à Strasbourg", explique-t-il. Réponse la saison prochaine ?

Belgique

Jupiler Pro League

 Journée 1
