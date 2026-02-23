Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

Irrégulier mais indispensable : comment le C4 d'Olivier Renard pourrait changer la donne pour Thorgan Hazard

Thorgan Hazard a été le grand artisan de la victoire d'Anderlecht avec un triplé sur la pelouse du Regenboogstadion, où il a lancé sa carrière professionnelle. Mais qu'en est-il de son avenir ?

En championnat, Hazard en est à neuf buts et six passes décisives, des chiffres qui se rapprochent de ses meilleures saisons en carrière. Il est de loin l'élément le plus déterminant de l'attaque bruxelloise et prouve qu'à 32 ans il peut encore faire la différence, même si ses prestations sont parfois fort inégales.

Une incertitude plane toutefois au-dessus de sa tête : son contrat arrive à échéance en juin. Le club lui a soumis, via le directeur sportif d'alors, Olivier Renard, une offre d'un an avec option pour une saison supplémentaire, liée aux performances. Son salaire actuel - estimé à quelque deux millions d'euros par an - serait, lui, revu.

Hazard attend de voir qui sera le nouveau directeur sportif

La balle est actuellement dans le camp d'Hazard. L'ancien Diable Rouge veut encore jouer deux à trois saisons à un bon niveau et recherche de la stabilité pour la dernière phase de sa carrière. C'est peut-être là que le bât blesse, car la stabilité n'a pas été la marque de fabrique d'Anderlecht ces dernières années.

Au sein du club, la future direction sportive devra elle aussi se prononcer sur son avenir. Par des prestations comme à Zulte Waregem, Hazard montre qu'il reste toujours aussi important pour le groupe. Ses statistiques plaident pour lui : sans lui, l'attaque bruxelloise paraît nettement moins menaçante, surtout depuis le départ de Nilson Angulo et, avant cela, de Kasper Dolberg.

Lire aussi…
Pourtant, certains matchs ont laissé les supporters sur leur faim. Lors de la récente série sans victoire, Hazard s'est parfois traîné sur le terrain et a affiché sa frustration. La question pour Anderlecht est donc claire : continue-t-on à construire autour d'un leader expérimenté aux chiffres probants, ou opte-t-on pour du renouveau ? Une chose est sûre : la prolongation de contrat de Hazard sera un dossier clé en vue de la saison prochaine.

