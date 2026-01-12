Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

Élu Meilleur Belge à l'étranger, Romelu Lukaku a reçu son prix des mains de Marc Coucke. Le patron d'Anderlecht a fait le déplacement à Naples pour lui remettre son trophée.

En se rendant à Naples pour remettre le trophée du Meilleur Belge à l'étranger à Romelu Lukaku, Marc Coucke a relancé les spéculations. Simple geste symbolique ou tentative de le convaincre de revenir à Anderlecht ? L'attaquant n'a jamais caché son envie de rejouer au club.

Surpris et visiblement amusé, le Diable Rouge a savouré le moment. "C’est dingue", a rigolé Lukaku au micro de Het Laatste Nieuws. "Vous m'avez eu par surprise. Les fois d'avant, je le sentais venir, mais là, pas du tout. Et celle-là, c'est enfin un vrai Soulier d'Or."

C'était la troisième fois que Lukaku recevait ce prix. Pourtant, il a avoué que cette édition avait un goût particulier, grâce à la présence inattendue de Marc Coucke à ses côtés.

Des mains de Marc Coucke

Pour le Soulier d’Or, Lukaku n’a pas hésité une seconde : "Il est lié à un moment vraiment spécial." Même s’il joue en Italie, les supporters d’Anderlecht se demandent quand il reviendra.

"J'espère un jour gagner le vrai Soulier d'Or en Belgique, en tant que joueur d'Anderlecht", a-t-il confié. "Mais d'abord, il faut gagner des titres. Et si je peux aider quelqu'un d'autre à en gagner, je le ferai aussi."

