Romelu Lukaku s'est fixé un objectif : les supporters d'Anderlecht vont apprécier

Élu Meilleur Belge à l'étranger, Romelu Lukaku a reçu son prix des mains de Marc Coucke. Le patron d'Anderlecht a fait le déplacement à Naples pour lui remettre son trophée.

En se rendant à Naples pour remettre le trophée du Meilleur Belge à l'étranger à Romelu Lukaku, Marc Coucke a relancé les spéculations. Simple geste symbolique ou tentative de le convaincre de revenir à Anderlecht ? L'attaquant n'a jamais caché son envie de rejouer au club.

Surpris et visiblement amusé, le Diable Rouge a savouré le moment. "C’est dingue", a rigolé Lukaku au micro de Het Laatste Nieuws. "Vous m'avez eu par surprise. Les fois d'avant, je le sentais venir, mais là, pas du tout. Et celle-là, c'est enfin un vrai Soulier d'Or."

C'était la troisième fois que Lukaku recevait ce prix. Pourtant, il a avoué que cette édition avait un goût particulier, grâce à la présence inattendue de Marc Coucke à ses côtés.

Des mains de Marc Coucke

Pour le Soulier d’Or, Lukaku n’a pas hésité une seconde : "Il est lié à un moment vraiment spécial." Même s’il joue en Italie, les supporters d’Anderlecht se demandent quand il reviendra.

Lire aussi… Romelu Lukaku élu Meilleur joueur belge à l'étranger 2025 : "Je ne l'avais vraiment pas vu venir"›

"J'espère un jour gagner le vrai Soulier d'Or en Belgique, en tant que joueur d'Anderlecht", a-t-il confié. "Mais d'abord, il faut gagner des titres. Et si je peux aider quelqu'un d'autre à en gagner, je le ferai aussi."