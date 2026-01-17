Liège bat les Francs Borains, Eupen chute face au leader, et le titre semble se jouer en Challenger Pro League

Grâce à un doublé en deux minutes de Frederic Soelle Soelle, le RFC Liège s'est imposé face aux Francs Borains, ce samedi soir. Dans le même temps, l'AS Eupen a été battue par le leader, le SK Beveren.

De retour à Rocourt pour lancer son année 2026, le RFC Liège s'est imposé face aux Francs Borains, ce samedi soir, dans le cadre de la 20e journée de la Challenger Pro League.

Les Sang & Marine ont ouvert le score dès le quart d'heure de jeu grâce à Simon Paulet, mais ont été rejoints quinze minutes plus tard par Levi Malungu.

Juste avant le retour aux vestiaires, Frederic Soelle Soelle a fait la différence en inscrivant deux buts en deux minutes (40e et 42e) pour les Liégeois, qui ont conservé leur avance jusqu'au coup de sifflet final. Un succès qui replace Liège dans le top 5 du championnat, tandis que les Francs Borains restent 12es.

Liège et le Patro à la lutte, Beveren creuse l'écart sur Courtrai

Dans le même temps, l'AS Eupen, reprise par le Qatar Sports Investment depuis quelques semaines, s'est inclinée face au leader du championnat, le SK Beveren. Les Flandriens ont inscrit deux buts en première période via Lennart Mertens (17e) et Kurt Abrahams (45+1e), tandis que la réduction du score de Logan Delaurier-Chaubet (58e) n'a rien changé.



Enfin, le Patro Eisden, désormais renforcé par Radja Nainggolan au milieu de terrain, s'est imposé face à Courtrai grâce au seul et unique but de Leandro Rousseau. Courtrai laisse ainsi Beveren prendre neuf points d'avance en tête du championnat, tandis que le Patro reste à hauteur du RFC Liège dans la lutte pour le tour final.