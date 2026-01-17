Le feu... et le feu : Stijn Stijnen sait qu'avec Radja Nainggolan, ce sera chaud

Radja Nainggolan est officiellement un joueur de Patro Eisden. Le club limbourgeois frappe fort en s'offrant l'ex-Diable Rouge, mais on est curieux de voir ce que donnera la cohabitation entre Nainggolan et Stijn Stijnen.

Radja Nainggolan a été officiellement présenté ce vendredi par le Patro Eisden Maasmechelen. L'ancien de l'AS Rome et de l'Inter Milan a signé un contrat d'un an et demi dans le Limbourg et pourra probablement assez vite faire ses débuts.

Dans les colonnes de Sporza, Stijn Stijnen, l'homme fort du Patro, affirme que le club n'a pas fait de folies pour s'offrir Nainggolan. "Son arrivée s'inscrit dans le budget du club", assure l'entraîneur et directeur sportif du Patro.

"Lokeren a tout fait pour le retenir, ce n'était pas évident. Mais nous avons persévéré et en sommes très fiers", se réjouit encore Stijnen. Radja Nainggolan évoluait depuis un an au Daknam, où il avait signé en janvier 2025 après un an sans club et une aventure en Indonésie.

Le Patro ne veut pas changer Nainggolan

"C'est un joueur qui va apporter beaucoup à cette équipe : une mentalité de vainqueur, de l'expérience dans la gestion des matchs, des tirs en seconde ligne. Il pourra faire progresser les jeunes joueurs", énumère Stijnen. On sera cependant curieux de voir comment les deux hommes, au fort caractère, vont s'entendre.

Lire aussi… "Encore beaucoup de plaisir à jouer au football" : Radja Nainggolan a encore beaucoup à donner›

"Il s'intégrera bien ici. Nous avons des opinions tranchées sur beaucoup de choses mais sur bien des points, nous nous comprenons", assure l'ancien gardien de but. "Est-ce qu'il y aura parfois des conflits entre nous ? Si ça doit arriver, cela arrivera, mais ce sera pour faire progresser le club. Nous ne le changerons pas, il arrive tel qu'il est".