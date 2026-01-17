"On dit qu'il est Old School ?" : deux Diables réagissent aux critiques sur Rudi Garcia

"On dit qu'il est Old School ?" : deux Diables réagissent aux critiques sur Rudi Garcia
Youri Tielemans et Amadou Onana continuent de peaufiner leurs automatismes à Aston Villa. Tout profit pour les Diables Rouges.

Alors que Youri Tielemans est en pleine bourre, Amadou Onana a encore dû repasser par la case infirmerie. En cause, une nouvelle blessure à l'ischio-jambier. "Mais ça va mieux, je serai de retour la semaine prochaine", glisse-t-il à la RTBF.

Les deux hommes se comprennent bien, d'autant qu'ils ont chacun dû faire face à des discussions sur leur meilleure position dans l'entrejeu. "On doit savoir tout faire dans ce système à double pivot" répond Tielemans, qui se sent "quand même plus comme numéro 8". Le sujet amuse Onana : "C'est la question à un million depuis des années. En fait, je suis… un milieu. Voilà, c’est tout".

Tielemans en leader, à Aston Villa comme chez les Diables

Rudi Garcia a également été évoqué. Notre sélectionneur n'a pas vécu une année de tout repos avec les Diables. Malgré la qualification pour la Coupe du Monde, l'entraîneur français a été décrié pour quelques prestations moins abouties, mais aussi pour sa sortie sur le C4 de Nicky Hayen au Club de Bruges.

L'ancien entraîneur de la Roma est décrit comme Old School par certains. Tielemans tempère : "Il a changé notre mentalité. Il nous a fait prendre conscience de quelle équipe on était. On dit qu’il est Old School ? En fait, il va droit au but. Ses consignes sont simples, efficaces".


Youri Tielemans parle en capitaine, un statut que Garcia lui a confié en tant que relais générationnel au milieu de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne ou encore Romelu Lukaku : "Si je suis le chouchou du coach ? C’est vrai qu’il m’aime bien, s’il m’a choisi", rigole-t-il.

