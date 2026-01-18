Sébastien Pocognoli ne sait plus où donner de la tête : Monaco est paralysé à tous les niveaux

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Sébastien Pocognoli ne sait plus où donner de la tête : Monaco est paralysé à tous les niveaux
Photo: © photonews
En plus des mauvais résultats, Monaco est freiné par une situation financière délicate. Le club doit vendre avant d'acheter, laissant Sébastien Pocognoli avec très peu de solutions.

L'AS Monaco enchaîne les désillusions avec une série de sept défaites en huit matchs de Ligue 1. Sébastien Pocognoli avait repris les commandes pour stopper l'hémorragie, mais l'entraîneur belge se cogne à un effectif beaucoup trop court.

Le public de Louis-II a perdu patience et l’a fait savoir bruyamment. Les Ultras ont multiplié les huées, visant aussi bien les joueurs que la direction et le coach. En France, Pocognoli est constamment remis en question, plusieurs consultants réclamant son départ.

Un problème financier

L'UEFA surveille les dépenses du club, ce qui oblige la direction à vendre avant de pouvoir recruter. Ces règles bloquent le mercato hivernal et passent avant les besoins de l'équipe...

La chute des droits télé a fortement touché les finances du club. Sans cet argent, Monaco n'a plus les moyens de remplacer les départs de l'été et doit penser à sa stabilité financière, même si le coach doit faire avec les moyens du bord.

Pour l'instant, seul Wout Faes est venu en prêt pour boucher les trous en défense. Monaco se retrouve au pied du mur, le club doit vendre ses joueurs pour respirer.

Commentaire
Ligue 1
Monaco
Sébastien Pocognoli

