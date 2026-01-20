De plus en plus de doute : l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli se fait gifler par le Real Madrid

Le Real Madrid a balayé 6-1 l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli. Le coach belge n'a rien pu faire, si ce n'est assister à ce naufrage.

L'AS Monaco rêvait d'un exploit sur la pelouse du Real Madrid, mais le réveil a été brutal. Les hommes de Sébastien Pocognoli ont subi une leçon de football, s'inclinant lourdement sur le score de 6-1.

Grosse gifle pour Pocognoli

Kylian Mbappé n'a pas fait de cadeau à son ancien club. L'attaquant français a ouvert le score à la 5e minute avant de récidiver sur une contre-attaque menée par Vinicius Junior. Ce début de match a coupé les jambes des joueurs de Monaco.

La seconde période a tourné à l'humiliation pour la défense monégasque. Le Real a enchaîné les buts sans forcer. Franco Mastantuono a inscrit le 3-0, encore servi par Vinicius, avant que Thilo Kehrer ne marque contre son camp et que le Brésilien ne signe le cinquième but. Jordan Teze a inscrit le but de l'honneur, mais Jude Bellingham a alourdi le score à 6-1.

Au classement, l'ASM chute à la 20e place, mais a toujours des chances de se jouer les barrages. Le Real Madrid s'installe confortablement à la deuxième position avec 15 points. Wout Faes n'était pas sur la feuille de match, n'étant pas inscrit pour disputer cette compétition.



Pour Sébastien Pocognoli, cette défaite va laisser des traces et la situation devient inquiétante. Même si la direction a déclaré qu’elle comptait sur le coach belge, rien ne dit qu’elle ne changera pas d’avis.