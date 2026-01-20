Olivier Renard prépare un nouveau coup : Anderlecht sur la piste d'un attaquant de Bundesliga

Muzamel Rahmat
Photo: © photonews
Robert Glatzel pourrait changer de club durant ce mercato. L'attaquant allemand intéresserait Anderlecht.

Malgré l'arrivée récente de Danylo Sikan, Anderlecht continue de surveiller le marché des attaquants. Le club veut garder plusieurs options pour renforcer son secteur offensif.

D'après le média allemand Hamburger Abendblatt, Robert Glatzel pourrait quitter Hambourg durant ce mercato. L'attaquant allemand de 32 ans figure parmi les profils suivis de près par Anderlecht.

Un vétéran de Bundesliga

Formé au HSV, Glatzel a passé la grande majorité de sa carrière en Allemagne. Il a enchaîné les saisons entre la Bundesliga et la deuxième division. Un attaquant expérimenté, fiable dans le jeu aérien et dos au but.

Cette saison, il a disputé dix matchs de Bundesliga pour un seul but, souvent gêné par des blessures. En 189 rencontres de championnat (D1 uniquement), il a marqué 94 buts et offert 24 passes décisives.


Sa valeur marchande est estimée à 1,5 millions d'euros par Transfermarkt. Aucun contact officiel n'a été confirmé, mais le dossier est ouvert.

Bundesliga
Hambourg
Robert Nesta Glatzel

