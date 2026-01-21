Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?

Chafik Ouassal et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Bruges doit-il encore verser une prime à Ardon Jashari pour son Soulier d'or ?
Photo: © photonews

La question de primes accordées aux lauréats du Soulier d'or au Club Bruges a été évoquée et mise en lumière.

Het Laatste Nieuws a évoqué la question des primes accordées aux vainqueurs du Soulier d'or par le Club Bruges dans son podcast dédié au football. Il a ainsi été mentionné que Simon Mignolet avait puisé une motivation supplémentaire dans ce système.

Prime accordée aux lauréats

"Quand je suis revenu d'Angleterre, cela a vraiment été une source de motivation supplémentaire pour moi", avait-il alors avoué. Hans Vanaken avait également reçu une prime similaire de la part de son club, après avoir été sacré.

Le Club a désormais rajouté un nouveau lauréat à sa longue liste à l'occaison du dernier gala, même si Jashari a entre-temps quitté la Belgique et rejoint l'AC Milan. C'est surtout sa solide première moitié de saison avec les Blauw & Zwart qui l'a mené vers ce sacre.

Une belle fourchette pour les lauréats brugeois

Le média a indiqué que le Suisse avait également inclus une clause de prime dans son contrat, même si cette clause n'aurait finalement pas été valable au moment de la remise du prix : "Jashari avait droit à une prime pour avoir remporté le Soulier d'or au Club Bruges, mais comme le contrat de travail avait déjà été conclu au moment où il a remporté le prix, le Club ne doit et ne peut plus rien payer à Jashari."


Le montant exact que Jashari aurait du recevoir n'a pas été communiqué toutefois on connait la fourchette des montants habituellement versés par le Club : "Pour donner une idée les primes pour avoir remporté le Soulier d'or varient entre 50 000 et 100 000 euros bruts à Bruges."

