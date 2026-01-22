Un match qui vaut son pesant d'or : Marseille prévient le Club de Bruges

Les clubs commencent à sortir les calculettes maintenant que la situation est claire avant la dernière journée de Ligue des Champions. Certains ont le luxe d'avoir leur sort entre leurs mains.

Il y a trois jours, l'Olympique de Marseille disposait encore de plus du double de points par rapport au Club de Bruges. Mais affronter Liverpool ou le Kairat Almaty, ce n'est pas la même histoire. La victoire de Bruges au Kazakhstan et la défaite des Phocéens contre les Reds a ramené l'écart à trois points...avant le match de la semaine prochaine entre les deux équipes.

En début de saison, une équipe française a déjà mordu la poussière en Venise du Nord : Monaco s'était incliné 4-1. Mais les Brugeois étaient dans un autre état de forme et Marseille s'annonce plus coriace.

Bruges n'a pas son destin entre les mains mais joue chez lui

L'OM a le couteau entre les dents. Avant même que les journalistes locaux ne le lancent sur le sujet, le défenseur Leonardo Balerdi s'est déjà montré très déterminé : "La semaine prochaine, nous allons à Bruges, nous allons gagner et nous qualifier", assure-t-il.

De son côté, l'entraîneur Roberto De Zerbi tempère : "On a encore Bruges, qui est fort, expérimenté. Si on nous avait dit en début de saison qu'on pourrait jouer la qualification avec neuf points, on aurait été contents", explique-t-il, cité par L'Equipe.



Marseille n'en est pas à son premier déplacement en Belgique cette saison. Il y a deux mois, les Olympiens avaient souffert le martyr en fin de match pour ramener trois points du Lotto Park contre l'Union Saint-Gilloise, en étant sauvés à deux reprises par le VAR.