Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

Marc Brys continue de toucher son salaire et des primes sans exercer ses fonctions. C'est le désordre total au sein de la fédération camerounaise.

On pensait que c'était de l'histoire ancienne, un très mauvais souvenir pour Marc Brys, mais la réalité vient de rattraper la fiction. Le football camerounais a atteint un nouveau stade de démesure.

Tout est parti d'un changement de sélectionneur annoncé dans la précipitation. La fédération nomme un nouvel homme, pendant que le ministère des Sports s'y oppose publiquement. Le pays s'est retrouvé avec deux entraîneurs et deux listes de joueurs...

C'est David Pagou qui a dirigé les Lions pendant la compétition. Sous ses ordres, le Cameroun a atteint les quarts de finale avant de s'incliner contre le Maroc 2-0. Malgré cette élimination, le parcours a été jugé encourageant et l'essentiel a été assuré sur le plan sportif.

Brys, le grand gagnant

Brys, annoncé comme évincé, n'a pas été licencié officiellement. Il a continué à toucher son salaire et, selon Sport News Africa, a reçu une prime d'environ 20 millions de francs CFA, soit un peu plus de 30 000 euros, pour le parcours du Cameroun à la CAN 2025.



Avant cette crise, Brys avait pris ses distances avec la fédération dirigée par son président, Samuel Eto'o. Il avait critiqué sa gestion et les relations entre les deux hommes étaient devenues très tendues depuis plusieurs mois.