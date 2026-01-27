Interview "Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis le stade de Rocourt
| Commentaire
"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison
Kylian Hazard a permis au RFC Liège de s'imposer sur le plus petit écart à Rocourt face à Lommel ce mardi soir (1-0). Le joueur s'est présenté tout sourire à notre micro après la rencontre.

Ce but est le tout premier du Liégeois cette saison. Passeur décisif à trois reprises, il n’avait pas encore trouvé le chemin des filets. Grâce à cette réalisation en toute fin de match, le RFC Liège revient à deux points du top 3 et a cinq points d’avance sur Eupen, 7e. De quoi ravir le joueur belge.

Il était évidemment aux anges après ce superbe but : "C’est mon premier but de la saison. Après, je préfère en marquer dix, même un peu moins beaux, plutôt qu’un seul. Mais c’est vrai, ça fait super plaisir, surtout en fin de match, offrir la victoire à l’équipe."

"Ce soir, on savait qu’on avait quelque chose à faire. Par rapport au classement, on devait réagir, on devait donner le maximum. C’est dommage de perdre deux points contre Seraing, mais ce sont des choses qui arrivent. Aujourd’hui, on a rectifié les choses, on a su gagner, et on va essayer de faire encore mieux la prochaine fois."

Kylian Hazard raconte l'action du but 

Il s'est ensuite expliqué sur l’action du but : "Je reçois un ballon, je suis vraiment seul. Je vois que personne ne vient me presser, donc j’attends le bon moment pour tirer. J’ai vu que le coin du but était ouvert, j’ai pris mon temps, et c’est passé. Après, j’aurais pu marquer un deuxième but en fin de match. Ce n’est pas grave, le plus important, c’était de prendre les trois points. Je vais essayer de corriger ça à l’entraînement pour en marquer plus."

Les Sang et Marine se sont frottés à une équipe de Lommel peu dangereuse, mais qui a montré des choses dans le jeu : "On a eu du mal chez eux, mais on a su faire le dos rond quand il fallait. Notre force, c’est de rester groupés, en équipe. On l’a encore montré aujourd’hui, on a su attendre et marquer."

Kylian Hazard s’est aussi exprimé par rapport à la nouvelle recrue Kays Ruiz, qui faisait ses grands débuts : "Jouer avec des joueurs comme ceux-là, c’est toujours plus chouette. J’ai hâte d’avoir encore plus de temps de jeu avec lui. Concernant la préparation du match, qui était assez court. Pour ceux qui ont joué, c’était surtout du repos. Le staff est assez pro pour bien gérer le groupe. Le plus important, c’est d'avoir retrouvé de la fraîcheur."

Le prochain défi 

Samedi, le RFC Liège affrontera les RSCA Futures : "Ce n’était pas un bon souvenir à l'aller, ils avaient marqué à la fin. Donc on va essayer de rectifier les choses et de faire une meilleure opération. On se remettra au travail dès demain pour être prêts." 

