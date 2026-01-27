"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège
Photo: Nicolas Darimont

Frédéric Waseige s'est montré véritablement déçu suite au partage du RFC Liège face à Seraing (2-2) samedi, alors que les Sang et Marine menaient 0-2 à la pause.

L’ancien joueur du RFC Liège (1983-1991) était présent sur le plateau de La Tribune (RTBF) ce lundi. Il remplaçait Philippe Albert, malade, et en a donc profité pour s’exprimer à propos de son club de cœur.

Le natif de Rocourt n’a pas mâché ses mots : "C’est décevant. Ces gamins ont oublié la valeur du maillot qu’ils portaient. Ils menaient 0-2, ils se baladaient et puis ils se sont pris pour ce qu’ils ne sont pas, c’est-à-dire des joueurs qui peuvent gagner en marchant. Ils ont arrêté de jouer. Ils ont été punis par une équipe jeune et courageuse. C’est très con."

"Quand un club comme Liège veut remonter depuis des années, qu’il mène 0-2 dans un derby, et que tout son public est là, tu ne peux pas laisser filer deux points comme ça. Je trouve, maintenant ça peut arriver à tout le monde", poursuit le consultant. 

Frédéric Waseige rappelle la mentalité que le club avait quand il y jouait : "Ce ne sont pas des surhumains. Nous, ce qui a fait qu’on a fait des résultats positifs, c’était la solidarité, l’humilité et aller chercher les choses." 

Une montée en D1A ?


"Moi, j’aimerais qu’ils remontent. Ce serait un gros plus pour le football belge qu’un club comme Liège remonte en division 1." Un défi qui s’annonce compliqué pour le RFC Liège, qui est actuellement sixième du classement, et donc pour le moment qualifié pour les playoffs de la montée.

