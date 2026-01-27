Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"
Photo: © photonews

Franky Van Der Elst dresse un constat peu optimiste de la situation du KRC Genk. Le top 6 semble très loin pour les Limbourgeois selon lui.

Le KRC Genk compte six points de retard sur le top 6 après son match contre le Cercle de Bruges (1-1) et a de nouveau perdu du terrain. Selon Franky Van Der Elst, l’impact du changement d’entraîneur s’est même révélé négatif.

"Leur niveau a baissé", affirme-t-il au micro de Sporza. "Par moments, on voyait vraiment du beau football sous Fink, mais j’en vois aujourd’hui très peu."

Un retard qui implique désormais la nécessité d’un parcours quasiment sans faute

Les points perdus ce week-end pourraient, selon lui, être décisifs. "Le niveau n’est plus celui d’avant", poursuit l'ancien Diable Rouge. "Le principal problème, c’est qu’il y a trop d’erreurs défensives." 

Il pointe également le milieu de terrain, où le trio Karetsas, Heymans et Heynen soulève des interrogations : "Je doute désormais de tout à Genk."

Lire aussi… Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat
"Il était peu probable qu’ils comptent trois points d’avance sur la zone de relégation à huit matches de la fin." Il conclut en estimant qu’une place dans le top 6 ne serait possible qu’au prix d’un sprint final exceptionnel : "Ce serait un véritable exploit de parvenir encore à intégrer le top 6."

