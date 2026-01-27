Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Considéré comme un grand espoir d'Anderlecht, Lilian Vergeylen ne percera pas à Bruxelles. Le jeune talent vient de s'engager avec Knokke.

Sur le site officiel d'Anderlecht, le club a salué le départ de Lilian Vergeylen. "Lilian Vergeylen (19 ans) quitte Anderlecht pour rejoindre le Knokke FC. Le milieu de terrain a été formé à OH Louvain avant de rejoindre Anderlecht en 2020."

Vergeylen quitte le club après plus de cinq ans

"Il a disputé 43 matchs avec les RSCA Futures. Bonne chance, Lilian", ont ajouté les Mauves. Du côté de Knokke, on se réjouit de l'arrivée du joueur. Il vient de signer un contrat d'un an et demi à la côte belge.

"Le RKFC frappe un grand coup avec l'arrivée de Lilian Vergeylen ! Ce milieu de terrain talentueux arrive tout droit d'Anderlecht", a annoncé le club sur son site web. Sa valeur marchande était montée à 400 000 euros en juin 2024.

Où s'est-il engagé ?

Lilian a fait ses classes à Oud-Heverlee Louvain pendant 7 saisons avant de passer 5 ans et demi à Anderlecht. Avec les RSCA Futures en Challenger Pro League (D1B), il a été repris 43 fois et a réussi à marquer 5 buts.


Le milieu de terrain né à Louvain a choisi de se lancer dans un nouveau défi au bord de la mer. "Bienvenue Lilian !", conclut le club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 1 VV
Division 1 VV Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Knokke

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

23:00
"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison Interview

"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison

23:20
Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM avance, Seraing et l'Olympic Charleroi reculent

Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM avance, Seraing et l'Olympic Charleroi reculent

22:30
Le RFC Liège s'impose face à Lommel grâce à un magnifique but de Kylian Hazard en toute fin de match

Le RFC Liège s'impose face à Lommel grâce à un magnifique but de Kylian Hazard en toute fin de match

21:51
Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

22:00
Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

21:43
1
La nouvelle pépite dénichée par le Club de Bruges : une première offre est sur la table

La nouvelle pépite dénichée par le Club de Bruges : une première offre est sur la table

21:00
"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

21:20
Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles

Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles

20:01
Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

20:30
Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

19:30
La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

19:00
Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

16:00
1
Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

18:30
4
L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

18:00
Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

17:30
C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

15:00
Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

17:00
1
La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

16:30
Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

11:40
L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

15:20
Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

15:40
Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

13:00
Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

14:40
Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

14:00
Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

14:20
Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

13:30
Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

12:20
Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

12:40
"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

12:00
Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

07:00
"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

11:20
1
Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

10:30
"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

11:00
Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

10:00
OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved