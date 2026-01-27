Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

Considéré comme un grand espoir d'Anderlecht, Lilian Vergeylen ne percera pas à Bruxelles. Le jeune talent vient de s'engager avec Knokke.

Sur le site officiel d'Anderlecht, le club a salué le départ de Lilian Vergeylen. "Lilian Vergeylen (19 ans) quitte Anderlecht pour rejoindre le Knokke FC. Le milieu de terrain a été formé à OH Louvain avant de rejoindre Anderlecht en 2020."

Vergeylen quitte le club après plus de cinq ans

"Il a disputé 43 matchs avec les RSCA Futures. Bonne chance, Lilian", ont ajouté les Mauves. Du côté de Knokke, on se réjouit de l'arrivée du joueur. Il vient de signer un contrat d'un an et demi à la côte belge.

"Le RKFC frappe un grand coup avec l'arrivée de Lilian Vergeylen ! Ce milieu de terrain talentueux arrive tout droit d'Anderlecht", a annoncé le club sur son site web. Sa valeur marchande était montée à 400 000 euros en juin 2024.

Où s'est-il engagé ?

Lilian a fait ses classes à Oud-Heverlee Louvain pendant 7 saisons avant de passer 5 ans et demi à Anderlecht. Avec les RSCA Futures en Challenger Pro League (D1B), il a été repris 43 fois et a réussi à marquer 5 buts.



Le milieu de terrain né à Louvain a choisi de se lancer dans un nouveau défi au bord de la mer. "Bienvenue Lilian !", conclut le club.