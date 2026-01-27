Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Duranville - Lichtsteiner - Magnin

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Duranville - Lichtsteiner - Magnin

OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle

Le nom du successeur de l'entraîneur du FC Bâle, Ludovic Magnin, limogé ce lundi, est déjà connu : il s'agit de Stephan Lichtsteiner, annoncé quelques heures seulement après. À peine arrivé au club, Julien Duranville connaît déjà son deuxième entraîneur en Suisse. (Lire la suite)