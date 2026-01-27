"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen
Photo: © photonews

L'entraîneur du Patro Eisden, Stijn Stijnen, était l'invité du podcast FC Limburg cette semaine et s'est exprimé sur l'arrivée de Radja Nainggolan à Maasmechelen.

Stijn Stijnen a révélé que les premiers contacts remontaient déjà à la fin de la saison dernière : "Après notre dernier match de 2025 à Lokeren, il a fait comprendre qu’il n’était pas heureux là-bas et qu’un transfert l’intéressait. Après une semaine difficile, l’accord a finalement été conclu."

"Il était le chaînon manquant, surtout en termes de maturité. La gestion des matches, la relation avec l’arbitre, le leadership… il excelle dans tous ces domaines." 

Deux caractères forts

Interrogé sur d’éventuelles tensions entre lui et son joueur, Stijn Stijnen est resté calme : "C’est drôle, non ? On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk. Mais nous nous respectons. Je ne pense pas devoir rééduquer Radja."

L’entraîneur du Patro Eisden a insisté sur le fait qu’il laissait Radja Nainggolan être totalement lui-même. "S’il a besoin d’un Fanta, d’un croque-monsieur ou d’un McDonald’s avant le match et qu’il preste, qui suis-je, à 37 ans, pour lui dire ce qu’il doit faire ?"


Selon Stijn Stijnen, c’est justement là que réside la force de l’ancien international : "Tout ce qu’il fait est en accord avec ses convictions. Il est unique, il a eu une vie fantastique et connu beaucoup de succès. Ce sont ce genre de personnalités que tu veux dans ton vestiaire."

Suis Patro Eisden Maasmechelen - Olympic Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Patro Eisden Maasmechelen
Olympic Charleroi
Radja Nainggolan

