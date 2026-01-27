Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

Le KV Malines perd une valeur sûre cet hiver. Après des semaines de négociations, un accord a été trouvé concernant le départ de Lion Lauberbach direction la Serie A.

Lion Lauberbach ne jouera plus pour le KV Malines. L'attaquant a disputé le week-end dernier son dernier match pour les Sang & Or, contre Westerlo. À l'issue du match, l'entraîneur Fred Vanderbiest a déclaré que le transfert de l'Allemand à Venise serait probablement conclu.

C'est désormais chose faite : Het Nieuwsblad nous apprend ce mardi qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs. Ainsi, l'attaquant allemand va rejoindre le 2e de Serie B, avec de grandes chances de découvrir la Serie A la saison prochaine.

Accord avec Venezia, Malines encaisse plusieurs millions

Le Kavé n'était initialement pas chaud à l'idée de perdre un titulaire important en plein milieu de saison, mais Venise a finalement mis le montant requis. Malines devrait toucher entre 2 et 2,5 millions d'euros pour leur attaquant.

Lauberbach passera encore des examens médicaux avant que tout ne soit officiel. Malines s'active également pour lui trouver un successeur, et a un profil en tête, comme nous vous l'expliquions.



Malines avait recruté Lion Lauberbach en 2023 en provenance de l'Eintracht Braunschweig, libre de tout contrat. Au total, il a disputé 96 matches sous le maillot Sang & Or, marquant 20 buts et délivrant cinq passes décisives.