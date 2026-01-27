C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Moussa Diarra est le nouveau défenseur du RSC Anderlecht.

L'information parue en ce début d'après-midi n'aura pas tardé à être officialisée par le RSC Anderlecht : Moussa Diarra (25 ans) est bel et bien le nouveau défenseur central des Mauve & Blanc. Il arrive en prêt jusqu'en fin de saison en provenance du Deportivo Alaves, a annoncé le club, qui précise disposer d'une option d'achat.

Cette saison, Moussa Diarra manquait de temps de jeu en Liga : il n'a disputé que trois matchs de championnat... et sa dernière apparition date de septembre dernier. Depuis, il est cantonné au banc. Diarra a cependant disputé 32 matchs pour le Deportivo, dont 29 en Liga.

Moussa Diarra a été formé à Toulouse où il a disputé 109 matchs, dont 46 en Ligue 1 et 42 en Ligue 2. Né en France, il est devenu international malien en 2023. S'il a disputé 2 matchs avec le Mali en 2025, il n'a pas été repris par Tom Saintfiet pour la CAN.

Un renfort en défense pour Besnik Hasi

Ce renfort était attendu par Besnik Hasi, qui ne dispose pas de solutions jugées fiables derrière Hey et Kana en défense centrale. Mihajlo Ilic et Yasin Özcan ne sont pas considérés comme des options à la hauteur, et ce même si le jeune turc a été titularisé au back gauche ce dimanche encore.

Sur le site officiel du RSCA, Olivier Renard s'exprime au sujet de son nouveau défenseur : “Moussa Diarra est un défenseur central gaucher qui peut également jouer comme arrière gauche. Avec sa personnalité et son expérience en Ligue 1 et en Liga, Moussa correspond au profil que nous voulions ajouter à l'équipe pour le reste de la saison.”