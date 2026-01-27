Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles

Les supporters veulent du changement et en ont marre des mesures restrictives de certains clubs de Pro League.

De plus en plus de supporters refusent de se déplacer pour soutenir leur équipe. Ils dénoncent des mesures de sécurité qu'ils jugent absurdes et des quotas de places beaucoup trop faibles.

Plus de place pour les visiteurs

Avec trop peu de places en zone visiteurs, les fans s'installent au milieu du public adverse. Forcément, ça crée des tensions. Pour éviter les problèmes, l'organisation "Supporters Belges" exige entre 800 et 1 000 tickets par match selon Het Laatste Nieuws.

Pour eux, l'organisation manque de cohérence : les règles varient selon les villes, parfois à la dernière minute. Ils n'ont droit qu'à quelques bus et le nombre de tickets est divisé par deux.

Des fans de gros clubs impliqués

Des clubs comme l'Antwerp ou Anderlecht ont annulé des déplacements pour marquer le coup. Le football perd son âme quand les tribunes visiteurs sont vides.

La Pro League a promis d'ouvrir le dialogue. Les supporters ont invité le patron du football belge, Lorin Parys, à faire un trajet en bus avec eux. Les actions devraient continuer jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.