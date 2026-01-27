Le RFC Liège s'impose face à Lommel grâce à un magnifique but de Kylian Hazard en toute fin de match

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus depuis le stade de Rocourt
| Commentaire
Le RFC Liège s'impose face à Lommel grâce à un magnifique but de Kylian Hazard en toute fin de match
Photo: Nicolas Darimont

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le RFC Liège s'est imposé face à Lommel ce mardi soir à Rocourt grâce à un but inscrit par Kylian Hazard en toute fin de match (1-0).

Le RFC Liège affrontait Lommel ce mardi soir en D1B pour le compte de la 21e journée de Challenger Pro League. Il s’agissait d’un match important puisque cette rencontre opposait deux équipes candidates au top 6, synonyme de playoffs pour la montée. Avant le coup d’envoi, le RFC Liège comptait 33 unités et était sixième du championnat tandis que Lommel était 3e avec 38 points.

Après son match nul face à Seraing (2-2), les Sang et Marine espéraient bien se racheter devant leur public. Du côté de Lommel, la confiance était de mise : le club restait sur un succès 3-2 face au KAS Eupen, malgré un retard de deux buts, et enchaînait une impressionnante série de six victoires consécutives en D1B.

Les quinze premières minutes de cette rencontre sont assez calmes. Rien de spécial à noter si ce n'est un joli mouvement parti du côté droit (7e). Martin Wasinski trouve Benoît Bruggeman, qui centre pour Frederic Soelle Soelle, mais le portier lommelois Nikola Ivezic intervient bien. Lommel, de son côté, se montre intéressant en sortie de balle avec de jolis mouvements. Le club ne parvient cependant pas encore à se montrer véritablement dangereux.

Première grosse possibilité pour le RFC Liège

À la 16e minute de jeu, Benoît Bruggeman lance Frederic Soelle Soelle en profondeur, mais le buteur liégeois ne parvient pas à contrôler le ballon pour s'avancer vers le but. Cinq minutes plus tard, le RFC Liège s'est procuré la première véritable occasion de la partie.

Suite à une mauvaise relance de Jesper Tolinsson dans l'axe, Kevin Shkurti récupère le ballon, s'avance et frappe. Le portier lommelois stoppe le ballon, qui revient ensuite dans les pieds de Kays Ruiz (ndlr : il disputait son premier match sous les couleurs sang et marine), qui se retrouve sur le côté gauche face au gardien et qui tente sa chance. L'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone ne parvient cependant pas à ouvrir la marque. Sa tentative est repoussée. 


Peu après la demi-heure de jeu, les Sang et Marine ont une nouvelle fois été proches d'ouvrir la marque. Benoît Bruggeman reprend le ballon sur un corner tiré par Simon Paulet, mais sa tentative file en corner. Lommel touche de nombreux ballons, parvient à aller vers l'avant. Le club limbourgeois ne parvient cependant toujours pas à se créer d'occasion. Les deux équipes sont finalement rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge.

Lire aussi… "Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison

Lommel se montre enfin dangereux

Dans le début de la seconde période (51e), Lommel a cadré sa seconde frappe de la rencontre. Nicolas Rommens, seul, prend sa chance à environ 25 m du but, mais Jordi Belin récupère facilement le ballon. À la 56e, Ruiz centre pour Bruggeman, qui reprend de la tête. L'ailier ne parvient cependant pas à cadrer.

Trois minutes plus tard, Lommel s'est créé sa plus belle occasion de la partie jusqu'à présent. Ralf Seuntjens, bien placé pour frapper suite à un superbe ballon qui lui est destiné, arme un tir qui passe juste à côté du but. Dans le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps, Lommel parvient à faire reculer encore plus les Sang et Marine qu'en première période.

À peine monté au jeu, Kylian Hazard a été tout proche de l'ouverture à la 73e. L'ailier tente sa chance d'une frappe aux abords de la surface de réparation, mais le ballon passe juste au-dessus du but. Quelques instants plus tard, c'est au tour d'Alexis Lefebvre de monter au jeu. Damien Mouchamps et Abian Arslan sont également montés en toute fin de match. 

Kylian Hazard en héros

Kylian Hazard a finalement trouvé la faille pour les Sang et Marine grâce à une superbe frappe (90e). Le RFC Liège s'impose grâce à cette réalisation et réalise une très bonne opération en venant à bout d'un concurrent direct au top 6.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Lommel SK

Plus de news

"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison Interview

"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison

23:20
Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM avance, Seraing et l'Olympic Charleroi reculent

Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM avance, Seraing et l'Olympic Charleroi reculent

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

23:00
Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

23:00
Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

22:00
Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

21:43
1
"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

21:20
La nouvelle pépite dénichée par le Club de Bruges : une première offre est sur la table

La nouvelle pépite dénichée par le Club de Bruges : une première offre est sur la table

21:00
Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

20:30
Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles

Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles

20:01
Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

19:30
Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

10:00
La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

19:00
Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

18:30
4
L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

18:00
Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

17:30
Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

17:00
1
"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

07:40
La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

16:30
Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

16:00
1
Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

15:40
L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

15:20
C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

15:00
Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

14:40
Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

14:20
Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

14:00
Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

13:30
Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

13:00
"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

12:00
Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

12:40
Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

12:20
Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

11:40
"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

11:20
1
"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

11:00
Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

10:30
OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 22
Eupen Eupen 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
FC Liège FC Liège 1-0 Lommel SK Lommel SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-0 KV Courtrai KV Courtrai
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Beerschot Beerschot 0-0 RFC Seraing RFC Seraing
Jong Genk Jong Genk 0-2 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 28/01 Lierse SK Lierse SK
La Gantoise La Gantoise 28/01 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved