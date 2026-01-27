Le RFC Liège s'impose face à Lommel grâce à un magnifique but de Kylian Hazard en toute fin de match

Le RFC Liège s'est imposé face à Lommel ce mardi soir à Rocourt grâce à un but inscrit par Kylian Hazard en toute fin de match (1-0).

Le RFC Liège affrontait Lommel ce mardi soir en D1B pour le compte de la 21e journée de Challenger Pro League. Il s’agissait d’un match important puisque cette rencontre opposait deux équipes candidates au top 6, synonyme de playoffs pour la montée. Avant le coup d’envoi, le RFC Liège comptait 33 unités et était sixième du championnat tandis que Lommel était 3e avec 38 points.

Après son match nul face à Seraing (2-2), les Sang et Marine espéraient bien se racheter devant leur public. Du côté de Lommel, la confiance était de mise : le club restait sur un succès 3-2 face au KAS Eupen, malgré un retard de deux buts, et enchaînait une impressionnante série de six victoires consécutives en D1B.

Les quinze premières minutes de cette rencontre sont assez calmes. Rien de spécial à noter si ce n'est un joli mouvement parti du côté droit (7e). Martin Wasinski trouve Benoît Bruggeman, qui centre pour Frederic Soelle Soelle, mais le portier lommelois Nikola Ivezic intervient bien. Lommel, de son côté, se montre intéressant en sortie de balle avec de jolis mouvements. Le club ne parvient cependant pas encore à se montrer véritablement dangereux.

Première grosse possibilité pour le RFC Liège

À la 16e minute de jeu, Benoît Bruggeman lance Frederic Soelle Soelle en profondeur, mais le buteur liégeois ne parvient pas à contrôler le ballon pour s'avancer vers le but. Cinq minutes plus tard, le RFC Liège s'est procuré la première véritable occasion de la partie.



Suite à une mauvaise relance de Jesper Tolinsson dans l'axe, Kevin Shkurti récupère le ballon, s'avance et frappe. Le portier lommelois stoppe le ballon, qui revient ensuite dans les pieds de Kays Ruiz (ndlr : il disputait son premier match sous les couleurs sang et marine), qui se retrouve sur le côté gauche face au gardien et qui tente sa chance. L'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone ne parvient cependant pas à ouvrir la marque. Sa tentative est repoussée.



Peu après la demi-heure de jeu, les Sang et Marine ont une nouvelle fois été proches d'ouvrir la marque. Benoît Bruggeman reprend le ballon sur un corner tiré par Simon Paulet, mais sa tentative file en corner. Lommel touche de nombreux ballons, parvient à aller vers l'avant. Le club limbourgeois ne parvient cependant toujours pas à se créer d'occasion. Les deux équipes sont finalement rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge.



Lommel se montre enfin dangereux

Dans le début de la seconde période (51e), Lommel a cadré sa seconde frappe de la rencontre. Nicolas Rommens, seul, prend sa chance à environ 25 m du but, mais Jordi Belin récupère facilement le ballon. À la 56e, Ruiz centre pour Bruggeman, qui reprend de la tête. L'ailier ne parvient cependant pas à cadrer.

Trois minutes plus tard, Lommel s'est créé sa plus belle occasion de la partie jusqu'à présent. Ralf Seuntjens, bien placé pour frapper suite à un superbe ballon qui lui est destiné, arme un tir qui passe juste à côté du but. Dans le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps, Lommel parvient à faire reculer encore plus les Sang et Marine qu'en première période.

À peine monté au jeu, Kylian Hazard a été tout proche de l'ouverture à la 73e. L'ailier tente sa chance d'une frappe aux abords de la surface de réparation, mais le ballon passe juste au-dessus du but. Quelques instants plus tard, c'est au tour d'Alexis Lefebvre de monter au jeu. Damien Mouchamps et Abian Arslan sont également montés en toute fin de match.

Kylian Hazard en héros

Kylian Hazard a finalement trouvé la faille pour les Sang et Marine grâce à une superbe frappe (90e). Le RFC Liège s'impose grâce à cette réalisation et réalise une très bonne opération en venant à bout d'un concurrent direct au top 6.