Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

Le Club de Bruges attend depuis longtemps un feu vert total et définitif dans le dossier de la construction d'un nouveau stade. Le Conseil d'Etat a pris une décision importante.

Le Nieuwsblad nous apprend ce mardi que le Conseil d'Etat aurait pris une décision au sujet du dossier du futur stade du Club de Bruges. Du côté du club, on entendrait apparemment dire qu'il s'agirait d'une décision positive, et donc d'une étape très importante pour l'avenir.

Le Conseil d'Etat avait deux dossiers sur sa table concernant le stade du FC Bruges. Le premier concernait l'appel de plusieurs riverains contre la décision communale de la ville de Bruges autorisant la construction du futur stade.

Le Club de Bruges aura-t-il enfin un nouveau stade ?

Que le Conseil d'Etat décide, semble-t-il, d'évacuer cette plainte est un soulagement au Club de Bruges car dans le cas contraire, tout aurait été à refaire. Le Conseil d'Etat devait également prendre en compte l'appel d'autres riverains concernant, cette fois, le parking : le Club devait en effet être autorisé à faire usage de certains parkings déjà en place afin de mettre en place des navettes vers le futur stade.

Sur ce plan, le Conseil d'Etat aurait décidé d'aller dans le sens des plaignants, une décision que le Club aurait toutefois anticipée et qui ne posera pas problème pour les projets à venir.

La prochaine étape sera le feu vert du Conseil flamand du Contentieux des Permis, afin d'enfin pouvoir aller de l'avant dans le dossier de ce stade, qui est dans les cartons depuis....plus de 20 ans. Nous sommes en tout cas dans la dernière ligne droite pour que, enfin, les travaux soient lancés à court terme...