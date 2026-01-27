Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

Juwensley Onstein a passé ses tests médicaux au Barça et va donc quitter le KRC Genk. Un coup dur pour les Limbourgeois.

Connaissez-vous Juwensley Onstein ? Probablement pas : le jeune défenseur central du KRC Genk n'a pas encore disputé une seule minute avec l'équipe A. Et pourtant, il va bientôt s'engager au FC Barcelone.

Depuis son plus jeune âge, Onstein est considéré comme l'un des joueurs à suivre en Europe. Formé à l'Ajax de 2019 à 2023, il avait ensuite rejoint Genk - un joli coup de la part du club limbourgeois. Mais le Racing n'en profitera finalement pas vraiment.

Onstein rejoint le Barça

Le profil de Juwensley Onstein est celui d'un défenseur doté d'un énorme leadership et de qualités techniques typiques de "The Future", le centre de formation de l'Ajax Amsterdam. La saison passée, le jeune néerlandais a disputé 20 matchs en D1B.

Cette saison, cependant, Juwensley Onstein est écarté du groupe et n'a pas joué avec le Jong Genk en Challenger Pro League. Son départ, s'il est un échec pour le KRC Genk, n'est donc pas une surprise. Plusieurs clubs étaient sur le coup.

Reste à voir si le FC Barcelone, qui intégrera le jeune néerlandais à son équipe B, parviendra à exploiter le plein potentiel d'Onstein.