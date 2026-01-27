Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avant d'affronter Marseille en Ligue des Champions, le Club de Bruges s'interroge sur la place d'Aleksandar Stankovic dans l'équipe.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Aleksandar Stankovic réalise une excellente saison au Club de Bruges. Il est tellement performant que certains craignent de voir son ancien club, l'Inter Milan, le racheter.

Encore au Club de Bruges la saison prochaine ?

Bruges a acheté le milieu de terrain l'été dernier pour environ 9,5 millions d'euros. Selon Transfermarkt, les Milanais pourraient le récupérer l'été prochain s'ils acceptent de débourser 23 millions d'euros.

Un an plus tard, ce montant passerait à 25 millions d'euros. Entre-temps, d'autres équipes commencent à s'intéresser au joueur, principalement en Allemagne. D'après les signaux, le Serbe devrait rester une saison de plus.

Ce serait dommage pour Stankovic et pour le Club s'il partait

"Je pense que l'Inter Milan va le laisser un an de plus au Club de Bruges. J'ai entendu dire par quelqu'un de bien informé qu'il aimerait rester une saison de plus pour être sûr de jouer", a expliqué Franky Van der Elst dans le podcast Een-Tweetje.

Lire aussi… "Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge
"J'ai peur que s'il retourne là-bas, ce soit pour rester sur le banc. C'est apparemment ce qu'il pense aussi. C'est un joueur qui montre ses qualités et il a cette capacité à marquer, comme il l'a prouvé ce week-end. C'est une réussite et ce serait dommage pour lui et pour le Club s'il repartait."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Marseille en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (28/01).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Marseille
Aleksandar Stankovic

Plus de news

"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

21:20
Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

19:30
Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

17:30
"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison Interview

"Ça fait super plaisir" : Kylian Hazard aux anges après avoir planté son premier but de la saison

23:20
Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

15:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

23:00
Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

14:20
Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

Anderlecht lâche l'un de ses jeunes... qui rejoint un club amateur

23:00
La nouvelle pépite dénichée par le Club de Bruges : une première offre est sur la table

La nouvelle pépite dénichée par le Club de Bruges : une première offre est sur la table

21:00
Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM avance, Seraing et l'Olympic Charleroi reculent

Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM avance, Seraing et l'Olympic Charleroi reculent

22:30
Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

Pression maximale pour l'Atalanta : le coach italien se méfie beaucoup de l'Union Saint-Gilloise

21:43
1
Le RFC Liège s'impose face à Lommel grâce à un magnifique but de Kylian Hazard en toute fin de match

Le RFC Liège s'impose face à Lommel grâce à un magnifique but de Kylian Hazard en toute fin de match

21:51
Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

12:40
"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

11:20
1
Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

20:30
Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles

Les supporters de clubs belges en ont marre : les déplacements deviennent impossibles

20:01
La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

19:00
Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

18:30
4
L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

18:00
Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

17:00
1
La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

16:30
Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

16:00
1
L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

15:20
C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

15:00
Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

14:40
Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

14:00
Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

13:30
Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

13:00
Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

12:20
"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

12:00
Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

11:40
"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

11:00
Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

10:30
OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

09:30
Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

10:00
Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 28/01 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 28/01 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 28/01 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 28/01 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 28/01 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 28/01 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 28/01 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 28/01 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 28/01 Inter Inter
Manchester City Manchester City 28/01 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 28/01 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 28/01 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 28/01 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 28/01 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 28/01 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 28/01 Chelsea Chelsea
PSV PSV 28/01 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 28/01 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved