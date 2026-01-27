Un départ à 20 millions d'euros ? Voici pourquoi le Club de Bruges serait perdant dans l'affaire

Avant d'affronter Marseille en Ligue des Champions, le Club de Bruges s'interroge sur la place d'Aleksandar Stankovic dans l'équipe.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Aleksandar Stankovic réalise une excellente saison au Club de Bruges. Il est tellement performant que certains craignent de voir son ancien club, l'Inter Milan, le racheter.

Encore au Club de Bruges la saison prochaine ?

Bruges a acheté le milieu de terrain l'été dernier pour environ 9,5 millions d'euros. Selon Transfermarkt, les Milanais pourraient le récupérer l'été prochain s'ils acceptent de débourser 23 millions d'euros.

Un an plus tard, ce montant passerait à 25 millions d'euros. Entre-temps, d'autres équipes commencent à s'intéresser au joueur, principalement en Allemagne. D'après les signaux, le Serbe devrait rester une saison de plus.

Ce serait dommage pour Stankovic et pour le Club s'il partait

"Je pense que l'Inter Milan va le laisser un an de plus au Club de Bruges. J'ai entendu dire par quelqu'un de bien informé qu'il aimerait rester une saison de plus pour être sûr de jouer", a expliqué Franky Van der Elst dans le podcast Een-Tweetje.

"J'ai peur que s'il retourne là-bas, ce soit pour rester sur le banc. C'est apparemment ce qu'il pense aussi. C'est un joueur qui montre ses qualités et il a cette capacité à marquer, comme il l'a prouvé ce week-end. C'est une réussite et ce serait dommage pour lui et pour le Club s'il repartait."