"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Pas au meilleur de sa forme..." : le Mondial s'éloigne de plus en plus pour ce Diable Rouge
Photo: © photonews

Si rien ne change, Arthur Vermeeren n'aura aucune chance de jouer le Coupe du Monde au mois de juin. Son coach a donné les raisons en conférence de presse.

Arthur Vermeeren a quitté Leipzig et a été prêté à Marseille pour avoir du temps de jeu. Les débuts ont été compliqués, mais petit à petit l'ancien prodige de l'Antwerp s'est imposé dans le onze de départ.

Depuis quelques semaines, sa situation a changé. Le Diable Rouge joue moins et commence souvent sur le banc. En Ligue 1, il n'a débuté que 41% des matchs. Aucun but en onze rencontres et une seule passe décisive.

De Zerbi explique pourquoi

À la veille du match contre le Club de Bruges, Roberto De Zerbi a voulu s'expliquer. Vermeeren n'a pas joué les deux dernières rencontres. Ni contre Liverpool en Ligue des Champions, ni contre Lens en championnat.

"Je n’ai pas perdu confiance en lui, mais il n'est pas au meilleur de sa forme, ni physiquement ni mentalement", a confié l'entraîneur. Il rappelle que les choix peuvent changer rapidement.

Peu de chance d'aller au Mondial

Cette situation met en danger ses chances de revenir avec les Diables Rouges. En mars, Rudi Garcia annoncera sa liste pour les matchs amicaux. Sans temps de jeu, difficile d'y figurer. Le rêve du Mondial s'éloigne pour l'ancien de l'Antwerp.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Marseille en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (28/01).

