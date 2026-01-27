Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

Photo: © photonews

Qui sera entre les perches ce mercredi pour le match décisif du Club de Bruges en Ligue des Champions ? Simon Mignolet a fait son retour à l'entraînement, mais Ivan Leko a tenu à préciser sa pensée à son sujet.

En conférence de presse avant la réception de l'Olympique de Marseille, Ivan Leko a fait le point sur la situation de ses gardiens de but. Il y a une dizaine de jours, le Croate assurait que Simon Mignolet était, à ses yeux, le n°1 du FC Bruges, mais il a tenu à préciser sa pensée.

"Je n'ai pas dit ça. Mes mots précis étaient : "un Simon Mignolet à 100% est toujours mon n°1". Je sais que c'est parfois intéressant pour vous de tourner mes propos dans un sens mais voilà mes mots", rappelle Leko dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Jackers, Van den Heuvel ou Mignolet ? 

"Il a joué 6 ans à Liverpool, il a presque 300 matchs avec Bruges. C'est logique que s'il est fit, il soit mon n°1. Mais le fait est que nous avons trois gardiens dont aucun n'est à 100% en ce moment", regrette le coach du Club. "Je mettrai celui qui est le plus fit, et cette décision sera connue avant la rencontre par mes joueurs". 

En l'absence de Mignolet, Nordin Jackers a soufflé le chaud et le froid en championnat comme en Ligue des Champions. Dani Van den Heuvel, le jeune n°3, a lui aussi alterné bonnes et moins bonnes prestations. 

Cette saison, en Champions League, Simon Mignolet n'a disputé que le premier match face à l'AS Monaco et avait alors dû céder sa place après 19 minutes. Il n'a débuté que deux rencontres en championnat, et a dû quitter ses équipiers à la mi-temps le 30 novembre dernier après avoir été titularisé contre l'Antwerp ; Mignolet n'a plus joué depuis. 

