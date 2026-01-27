La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

Théo Epailly ne jouera plus pour la RAAL. L'ailier français a été libéré par le club louviérois, et va s'engager en Croatie.

Théo Epailly (26 ans) était arrivé à la RAAL l'été dernier. Formé au PSG et à Monaco, l'ailier français avait cependant dû lancer sa carrière dans les divisions inférieures et notamment en National, avec l'US Boulogne et l'AF Virois.

Les choses ne se sont depuis pas passées comme prévu pour Epailly, qui n'a obtenu que peu de temps de jeu cette saison en Jupiler Pro League. Il était titulaire lors du premier match, face au Standard, mais est sorti à la pause.

Epailly quitte la RAAL pour la Croatie

Par la suite, Théo Epailly montera trois fois au jeu... avant de disparaître des radars. Plus une minute de jeu depuis le mois d'août. Une situation frustrante qui a créé des tensions : La Dernière Heure rappelle ainsi que le Français s'était pris le nez avec Frédéric Taquin à l'entraînement en novembre dernier.

Sous contrat jusqu'en 2028, Théo Epailly a cependant été libéré par la RAAL. Nos confrères de La Dernière Heure précisent que l'attaquant a déjà trouvé un nouveau club : il va s'engager à Gorica, en Croatie.



C'est le cinquième départ cet hiver à la RAAL, après ceux de Bretelle, Mendy, Sidibé et Guindo. Dans l'autre sens, Nachon Nsingi a récemment rejoint l'Easi Arena en provenance d'OHL.