La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin

La RAAL laisse partir un joueur, qui s'était notamment disputé avec Frédéric Taquin
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Théo Epailly ne jouera plus pour la RAAL. L'ailier français a été libéré par le club louviérois, et va s'engager en Croatie.

Théo Epailly (26 ans) était arrivé à la RAAL l'été dernier. Formé au PSG et à  Monaco, l'ailier français avait cependant dû lancer sa carrière dans les divisions inférieures et notamment en National, avec l'US Boulogne et l'AF Virois.

Les choses ne se sont depuis pas passées comme prévu pour Epailly, qui n'a obtenu que peu de temps de jeu cette saison en Jupiler Pro League. Il était titulaire lors du premier match, face au Standard, mais est sorti à la pause.

Epailly quitte la RAAL pour la Croatie 

Par la suite, Théo Epailly montera trois fois au jeu... avant de disparaître des radars. Plus une minute de jeu depuis le mois d'août. Une situation frustrante qui a créé des tensions : La Dernière Heure rappelle ainsi que le Français s'était pris le nez avec Frédéric Taquin à l'entraînement en novembre dernier. 

Sous contrat jusqu'en 2028, Théo Epailly a cependant été libéré par la RAAL. Nos confrères de La Dernière Heure précisent que l'attaquant a déjà trouvé un nouveau club : il va s'engager à Gorica, en Croatie.


C'est le cinquième départ cet hiver à la RAAL, après ceux de Bretelle, Mendy, Sidibé et Guindo. Dans l'autre sens, Nachon Nsingi a récemment rejoint l'Easi Arena en provenance d'OHL. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
HNK Gorica
Théo Epailly

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Kondo - Stanic - Epailly

19:00
La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

19:00
Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

Ca se précise : la Belgique risque fort de passer à côté d'un talent de plus après Karetsas

18:30
L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

18:00
Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

Simon Mignolet, le n°1 d'Ivan Leko ? Il précise sa pensée sur ce sujet

17:30
Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

17:00
1
Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

16:00
1
L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

15:20
Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

15:40
C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

15:00
Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

14:40
Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

14:00
Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

14:20
Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

13:30
Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

13:00
Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

12:20
Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

12:40
Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

11:40
"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

12:00
"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

11:20
1
Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

10:30
"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

11:00
Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

10:00
OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

09:30
Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

09:00
Yannick Carrasco proche d'un retour en Europe ? Le point sur la situation

Yannick Carrasco proche d'un retour en Europe ? Le point sur la situation

08:30
🎥 Luis Vázquez déjà buteur lors de son premier match avec Getafe : l'Argentin trompe Marc-André ter Stegen

🎥 Luis Vázquez déjà buteur lors de son premier match avec Getafe : l'Argentin trompe Marc-André ter Stegen

08:00
Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

07:00
"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

07:40
OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle

OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle

07:20
Après des incidents racistes, Genk convoqué par le parquet fédéral

Après des incidents racistes, Genk convoqué par le parquet fédéral

06:30
Zulte Waregem tient son nouveau défenseur central

Zulte Waregem tient son nouveau défenseur central

23:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Ngonge - Utkus - Deman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Ngonge - Utkus - Deman

23:00
Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat

Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat

22:30
Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

19:30
Un Diable Rouge pourrait rebondir, et ce dans un club prestigieux

Un Diable Rouge pourrait rebondir, et ce dans un club prestigieux

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved