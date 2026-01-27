Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League

Le Sporting Charleroi laisse partir un jeune talent pour la Challenger Pro League
Photo: © photonews

Le jeune Alexandre Stanic quitte le Sporting Charleroi. Inarrêtable avec le Zébra Elites cette saison, il obtenait peu d'opportunités en équipe A.

Le Sporting Charleroi a officialisé ce mardi le transfert définitif de son attaquant Alexandre Stanic (20 ans), en direction du Lierse SK, en Challenger Pro League. Il y a signé un contrat jusqu'en 2029, a annoncé le club lierrois.

Alexandre Stanic a été formé dans plusieurs clubs belges : d'abord à Neerpede dans sa jeunesse, il est ensuite passé par l'Antwerp, Lokeren ou encore Malines avec un passage du côté de Pise en 2022. En janvier 2025, il quittait l'Antwerp pour le Sporting Charleroi.

Stanic n'obtenait pas sa chance à Charleroi

Intégré au noyau U23, Stanic a reçu sa chance en équipe A la saison passée en championnat, d'abord lors d'un match de championnat contre Malines (12 minutes en mars), puis lors des Europe Playoffs, inscrivant un joli but contre OHL.

Cela restera son seul but avec l'équipe A du RCSC. Cette saison, Alexandre Stanic a en effet dû se contenter des Zébra Elites, en D1 ACFF, où il marquait comme il respirait (10 buts en 15 matchs). Suffisant pour que le Lierse décide de s'offrir ses services.


Le Lierse est actuellement 10e de Challenger Pro League. L'objectif des Pallieters reste de grimper au classement afin de participer aux barrages pour la montée en D1A.

Charleroi
Lierse SK
Alexandre Stanic

