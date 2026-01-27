La nouvelle pépite dénichée par le Club de Bruges : une première offre est sur la table

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges veut jouer le titre à fond. Pour renforcer son effectif, le Club cible un défenseur de troisième division anglaise.

Le Club de Bruges aurait fait une offre pour Andre Garcia, un jeune arrière gauche évoluant à Reading. Son équipe joue en English League One, en troisième division, en dessous de la Premier League et du Championship.

Son contrat avec Reading se termine à la fin de la saison. Il pourrait partir gratuitement cet été. Le Club de Bruges pourrait malgré tout payer une petite somme pour le faire venir cet hiver.

🚨🔵⚫️ Excl: Club Brugge have sent a proposal for Reading 18 year old talent Andre Garcia as new left back.



Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le Club de Bruges a formulé une première offre pour Andre Garcia. L'objectif est de le faire venir cet hiver pour qu'il puisse s'adapter et progresser.

Une belle affaire ?

Garcia a disputé 56 matchs avec l'équipe première de Reading, pour un total de 2 buts et 3 passes décisives. Cette saison, toutes compétitions confondues, il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en seize rencontres.





Le joueur a également porté le maillot de l'équipe d'Angleterre U18. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 550 000 euros. Le Club de Bruges devrait réaliser une très bonne affaire.