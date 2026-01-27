Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

Alors que les chances de voir Christos Tzolis jouer ce mercredi contre Marseille semblaient réduites, le Grec est finalement bel et bien à l'entraînement.

Samedi ,Ivan Leko avait encore prédit que Tzolis ne serait probablement pas rétabli pour ce duel crucial de Champions League. "Ça ne semble en tout cas pas très encourageant", avait-il dit après la victoire contre Zulte-Waregem. Quelques jours plus tard, le Grec semble progresser plus rapidement que prévu.

Tzolis a manqué les matchs contre le Kairat Almaty et Zulte-Waregem, ce qui a amené Mamadou Diakhon à prendre sa place. Le jeune Français a fait forte impression durant ces rencontres, mais Christos Tzolis est naturellement difficile à remplacer.

Diakhon en tant que titulaire, Tzolis comme joker ?

Pourtant, il semble que Leko privilégie Diakhon dans le onze contre Marseille afin de ne pas prendre de risque avec Tzolis. Il avait déjà reçu sa chance contre La Louvière et Zulte-Waregem, et s'était montré une option énergique et créative en attaque.

Reste à savoir si Tzolis obtiendra du temps de jeu ce mercredi. Il pourrait éventuellement être un joker de luxe si Bruges peine à faire basculer la rencontre dans les derniers instants du match.

Pour le Club de Bruges, l'équation est simple : il faut gagner pour espérer figurer les 24 premiers de la Phase de Ligue et disputer les barrages pour continuer la campagne européenne.