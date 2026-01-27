Une stratégie d'Ivan Leko ? Le Club de Bruges prépare son plan face à Marseille

Ivan Leko va diriger l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Le Club de Bruges va accueillir Marseille demain soir.

Le Club de Bruges joue sa survie en Ligue des Champions ce mercredi soir. Pour décrocher une place en barrages, les Brugeois doivent gagner et espérer que leurs concurrents directs perdent des points.

Une position d'outsider

En conférence de presse, Ivan Leko a misé sur la franchise. "Nous allons jouer notre football, mais Marseille aussi jouera pour gagner. Ce sera une rencontre très intéressante. J'ai confiance en mon équipe et nous savons que tout est possible à Bruges. Tu ne peux pas être le favori contre l'OM et Ivan Leko ne peut pas être le favori contre Roberto De Zerbi.", relayé par Le Soir.

Pour le coach croate, le statut de l'adversaire change la donne. "Avec leur coach et leur équipe, ils doivent se qualifier. La plus grosse pression sera chez eux, mais nous voulons aussi gagner et nous savons que le stade Jan Breydel peut être un facteur important."

Tzolis est dans le groupe

Christos Tzolis a pu s'entraîner avec le groupe ce mardi, difficile de se passer de l'un de ses meilleurs joueurs. "C'est un joueur très important et nous sommes très heureux de l’avoir à nouveau dans la sélection", a confié Leko.

Leko préfère rester prudent sur son temps de jeu. "Nous espérons qu'il sera disponible demain, mais nous devons prendre cette décision. Il n'est pas prêt à jouer 90 minutes."