L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

Victime d'un AVC l'année passée, Samuel Bastien revient de loin mais est redevenu joueur de football ces derniers mois. Et il va désormais faire son grand retour en Belgique.

Trois ans et demi après son départ du Standard en direction de Burnley, en juillet 2022, Samuel Bastien (29 ans) va faire son retour en Jupiler Pro League. Selon les informations de Sudinfo, qui confirment ainsi ce qu'annonçait Sacha Tavolieri il y a une dizaine de jours, l'ex-Rouche serait proche de s'engager à La Louvière.

C'est un sacré surplus d'expérience que s'offre la RAAL, car Samuel Bastien, formé au RSC Anderlecht qu'il quittait en 2014, s'est naturellement surtout fait connaître en D1A sous les couleurs du Standard. De 2018 à 2022, il a porté le maillot Rouche à 132 reprises, avant de rejoindre l'Angleterre.

Samuel Bastien revient de loin

Depuis, la carrière de Samuel Bastien a connu un cours assez mouvementé. S'il a eu du temps de jeu à son arrivée à Burnley, où il disputera 24 matchs, il sera ensuite prêté à Kasimpasa où il ne jouera que 7 matchs. En août 2024, il rejoignait le Fortuna Sittard.

Mais alors qu'il retrouve du temps de jeu et est un titulaire régulier en Eredivisie, en avril 2025, Samuel Bastien subit un accident vasculaire cérébral (AVC), dont il réchappe miraculeusement. Une fois hors de danger, les médecins prédisent toutefois une fin de carrière prématurée à l'ancien du Standard.



Récemment, pourtant, Bastien a pu retrouver les terrains. Il est monté au jeu à quatre reprises depuis le mois de décembre. La RAAL va désormais tenter de le remettre totalement en selle : selon Sudinfo, il devrait signer à l'Easi Arena à titre définitif, et non pas en prêt.