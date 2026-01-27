Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

Ce mardi soir, le RFC Liège affrontera Lommel à Rocourt. À la mi-temps de cette rencontre, un crossbar challenge sera organisé.

Vous souhaitez y participer ? Il faut simplement vous inscrire via le lien (cliquez ici) partagé par le RFC Liège sur ses réseaux sociaux et sur son site web.

"On va faire un crossbar challenge tous les matchs à domicile à la mi-temps. Si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description", raconte Jordi Belin, le portier des Sang et Marine.

Le formulaire à remplir est plus que jamais simple. Il suffit simplement d’inscrire votre nom, prénom et d’ajouter votre adresse email. Trois personnes seront tirées au sort pour participer au crossbar challenge.

Un match offert aux étudiants

Cette rencontre de mardi sera également offerte aux étudiants des écoles de la Province de Liège. Pour vous inscrire, il suffisait également de remplir un formulaire, mais il n’est malheureusement plus possible d’y répondre désormais.

Le match entre le RFC Liège et Lommel sera un affrontement direct entre deux équipes qui visent au minimum le top six pour se qualifier pour les playoffs de la montée. Les Liégeois sont actuellement sixièmes avec 33 unités tandis que les Lommelois sont troisièmes avec 38 unités.