Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

Après un attaquant et un gardien, voici le défenseur : Anderlecht a trouvé son bonheur en Liga. Moussa Diarre devrait être prêté par le Deportivo Alaves.

On savait que trois postes étaient prioritaires au RSC Anderlecht : l'attaque, avec un remplaçant à Luis Vazquez - Danylo Sikan. Le poste de gardien de but, avec une "vraie" doublure capable de concurrencer Colin Coosemans - Justin Heekeren. Et, enfin, la défense centrale afin d'amener de l'expérience et de la profondeur derrière Marco Kana et Lucas Hey.

Le profil devait être un défenseur expérimenté, mais pas un patron susceptible de stopper le développement des deux titulaires. Selon La Dernière Heure, le RSCA a trouvé la perle rare : il devrait s'agir de Moussa Diarra (25 ans), défenseur franco-malien évoluant au Deportivo Alaves.

Moussa Diarra, international malien formé à Toulouse

Diarra sera prêté jusqu'en fin de saison, et le Sporting devrait disposer d'une option d'achat pour le défenseur estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermart et sous contrat jusqu'en 2028 à Alaves.

Cette saison, Moussa Diarra manque de temps de jeu en Liga : il n'a disputé que trois matchs de championnat... et sa dernière apparition date de septembre dernier. Depuis, il est cantonné au banc. Diarra a cependant disputé 32 matchs pour le Deportivo, dont 29 en Liga.

Lire aussi… C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !›

Moussa Diarra a été formé à Toulouse où il a disputé 109 matchs, dont 46 en Ligue 1 et 42 en Ligue 2. Né en France, il est devenu international malien en 2023. S'il a disputé 2 matchs avec le Mali en 2025, il n'a pas été repris par Tom Saintfiet pour la CAN.