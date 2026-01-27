Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après un attaquant et un gardien, voici le défenseur : Anderlecht a trouvé son bonheur en Liga. Moussa Diarre devrait être prêté par le Deportivo Alaves.

On savait que trois postes étaient prioritaires au RSC Anderlecht : l'attaque, avec un remplaçant à Luis Vazquez - Danylo Sikan. Le poste de gardien de but, avec une "vraie" doublure capable de concurrencer Colin Coosemans - Justin Heekeren. Et, enfin, la défense centrale afin d'amener de l'expérience et de la profondeur derrière Marco Kana et Lucas Hey.

Le profil devait être un défenseur expérimenté, mais pas un patron susceptible de stopper le développement des deux titulaires. Selon La Dernière Heure, le RSCA a trouvé la perle rare : il devrait s'agir de Moussa Diarra (25 ans), défenseur franco-malien évoluant au Deportivo Alaves.

Moussa Diarra, international malien formé à Toulouse 

Diarra sera prêté jusqu'en fin de saison, et le Sporting devrait disposer d'une option d'achat pour le défenseur estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermart et sous contrat jusqu'en 2028 à Alaves.

Cette saison, Moussa Diarra manque de temps de jeu en Liga : il n'a disputé que trois matchs de championnat... et sa dernière apparition date de septembre dernier. Depuis, il est cantonné au banc. Diarra a cependant disputé 32 matchs pour le Deportivo, dont 29 en Liga.

Lire aussi… C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !
Moussa Diarra a été formé à Toulouse où il a disputé 109 matchs, dont 46 en Ligue 1 et 42 en Ligue 2. Né en France, il est devenu international malien en 2023. S'il a disputé 2 matchs avec le Mali en 2025, il n'a pas été repris par Tom Saintfiet pour la CAN. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Alaves
Moussa Diarra

Plus de news

C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

15:00
Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Bastien - Diarra - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Bastien - Diarra - Lauberbach

15:20
Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

15:40
L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

15:20
Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

11:40
Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

14:40
Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

14:00
Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

14:20
Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

13:30
Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

12:20
Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

12:40
"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

12:00
Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

07:00
"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

11:20
1
Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

10:30
"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

11:00
Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

10:00
OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

09:30
Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

09:00
🎥 Luis Vázquez déjà buteur lors de son premier match avec Getafe : l'Argentin trompe Marc-André ter Stegen

🎥 Luis Vázquez déjà buteur lors de son premier match avec Getafe : l'Argentin trompe Marc-André ter Stegen

08:00
Yannick Carrasco proche d'un retour en Europe ? Le point sur la situation

Yannick Carrasco proche d'un retour en Europe ? Le point sur la situation

08:30
"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

07:40
OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle

OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle

07:20
Après des incidents racistes, Genk convoqué par le parquet fédéral

Après des incidents racistes, Genk convoqué par le parquet fédéral

06:30
Zulte Waregem tient son nouveau défenseur central

Zulte Waregem tient son nouveau défenseur central

23:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Ngonge - Utkus - Deman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Ngonge - Utkus - Deman

23:00
Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat

Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat

22:30
Un Diable Rouge pourrait rebondir, et ce dans un club prestigieux

Un Diable Rouge pourrait rebondir, et ce dans un club prestigieux

23:00
Voici les arbitres de Bruges-OM et Union-Atalanta

Voici les arbitres de Bruges-OM et Union-Atalanta

22:00
Felice Mazzù avait raison d'être furieux : l'Union l'a échappée belle

Felice Mazzù avait raison d'être furieux : l'Union l'a échappée belle

21:40
2
Catastrophe : l'un des transferts de l'hiver en Pro League ne jouera peut-être plus avant les Playoffs

Catastrophe : l'un des transferts de l'hiver en Pro League ne jouera peut-être plus avant les Playoffs

21:00
Charleroi et La Gantoise logiquement à l'honneur : voici notre équipe-type de la 22e journée de Pro League Analyse

Charleroi et La Gantoise logiquement à l'honneur : voici notre équipe-type de la 22e journée de Pro League

20:40
1
Surprenant : à 39 ans, une légende de Manchester United s'offre un dernier défi exotique

Surprenant : à 39 ans, une légende de Manchester United s'offre un dernier défi exotique

21:20
Très bonne nouvelle pour un talent prêté par le Standard de Liège

Très bonne nouvelle pour un talent prêté par le Standard de Liège

20:20
Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved