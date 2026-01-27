"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

Will Still est toujours sans club suite à son limogeage de Southampton en novembre 2025. Le coach belgo-anglais est ouvert à un retour en France.

L’entraîneur se cherche actuellement un nouveau défi. Suite à sa signature en Angleterre pour être au plus proche de sa femme, Will Still est désormais ouvert à un retour dans l’Hexagone.

"Revenir en France ? Oui absolument, je ne ferme la porte à rien", raconte le coach dans l’émission Rothen s’enflamme de RMC. "Je veux juste que ce soit le bon projet avec les bonnes personnes."

Will Still n'est pas pressé

Il précise cependant qu’un retour sur un banc ne presse pas : "Mais je ne suis pas non plus dans l’urgence de vouloir faire quelque chose tout de suite juste pour faire quelque chose. Je veux prendre le temps de faire les choses bien."

"Ça fait deux mois et demi que j’ai pu prendre le temps, j’ai voyagé un peu, j’ai appris sur moi-même aussi. Je veux prendre le bon club, le bon projet, mais je ne veux fermer la porte à rien."



Il a également été interrogé à propos d’une éventuelle signature chez les Verts, ce à quoi il a répondu : "Pourquoi pas, mais aujourd’hui Saint-Étienne a un entraîneur en place."