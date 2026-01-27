Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

La question de savoir qui Ivan Leko alignera dans les buts face à Marseille est désormais devenue un véritable sujet. S'agira-t-il de Simon Mignolet, le numéro un autoproclamé par Ivan Leko, ou de Nordin Jackers, qui a été préféré lors des deux dernières rencontres ?

Simon Mignolet avait encore été désigné sans ambiguïté comme gardien numéro un il y a à peine deux semaines. "Il est toujours le numéro un. Nous espérons revoir le meilleur Simon le plus rapidement possible", avait déclaré Ivan Leko en conférence de presse après le Soulier d'Or.

Pourtant, le joueur est resté sur le banc depuis lors, y compris lors du déplacement à l’extérieur au Kazakhstan. Selon Ivan Leko, les deux gardiens doivent être à cent pour cent pour débuter. "Ils ont été longtemps blessés. C’est aussi le cas de Mignolet. Nous voulons le ramener à son meilleur niveau", a expliqué le Croate.

Mais selon le Nieuwsblad, les deux portiers sont désormais totalement remis. Nordin Jackers a même disputé l’intégralité du match face à Zulte Waregem.

Le problème du rythme

Simon Mignolet est donc apte, mais n’a pas encore rejoué. Le principal problème reste son rythme de match. Sa dernière rencontre complète remonte à quatre mois. Il avait auparavant dû quitter un match prématurément après une blessure, pour être revenu trop vite. Ivan Leko veut éviter ce scénario, surtout face à un adversaire du calibre de Marseille.

Nordin Jackers, de son côté, a retrouvé du rythme depuis son retour après une fracture d’une côte. Il a déjà disputé trois matches, sans toutefois totalement convaincre. Face à La Louvière et Zulte Waregem, il a parfois commis des erreurs, ce qui rend le choix pour ce match de prestige encore plus délicat.



Ivan Leko a enfin rappelé qu’une grande équipe a besoin d’un grand gardien. "Si tu veux gagner, tu as besoin d’un gardien de haut niveau. C’est une évidence." Simon Mignolet dispose d’une solide expérience au plus haut niveau, avec près de 50 matches de Ligue des champions, tandis que Nordin Jackers doit encore prouver qu’il peut gérer cette pression.