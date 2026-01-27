"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

Thomas Meunier s'est exprimé à propos du choc entre le Club de Bruges et l'OM. Il s'attend à une soirée riche en spectacle entre deux équipes qui joueront leur qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

Selon lui, la rencontre s’annonce comme un duel dans lequel les deux équipes mettront en avant leurs qualités offensives. Thomas Meunier souligne que Marseille est une formation capable de dominer, mais aussi de laisser filer des points assez facilement. "Ils soufflent le chaud et le froid à la fois. Comme le Club, capable de gagner un grand match, puis de perdre contre La Louvière", explique-t-il selon Het Laatste Nieuws.

L’organisation défensive de l'OM laisse, selon Thomas Meunier, des opportunités à exploiter. "Ils s’en foutent. Dès qu’ils ont le ballon, tout va très vite. Des joueurs comme Højbjerg ne pensent qu’à aller vers l’avant." Un style qui rend le club français redoutable offensivement, mais vulnérable lorsqu’il encaisse des buts.

L'arme Greenwood

Thomas Meunier estime que le Club de Bruges devra surtout surveiller Mason Greenwood : "Il aurait encore sa place à Manchester United. C’est un joueur sensationnel. Sans Greenwood, Marseille perd vingt pour cent." Il cite également Igor Paixão et Amine Gouiri comme des éléments clés du jeu offensif marseillais.

Autre point d’attention pour Bruges selon Meunier : le gardien Geronimo Rulli. "C’est l’ancien gardien de l’Ajax, il joue comme un libéro et n’a pas peur d’évoluer très haut. Vanaken pourrait très bien marquer depuis le milieu de terrain."

Thomas Meunier prévient sur le caractère imprévisible de la rencontre : "Il est tout à fait possible que ce soit un ‘match fou’. 3-3, 2-4, 3-1, tout est possible. Bruges devra exploiter les espaces qui vont se créer. S’ils sont à leur meilleur niveau, ils peuvent rivaliser avec Marseille. Mais ils devront absolument mieux défendre."