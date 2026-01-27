L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin

L'Egypte, premier adversaire des Diables à l'Euro, se préparera face à des cadors en mars et en juin
En mars, les Diables Rouges iront aux USA pour affronter deux des trois pays organisateurs de la Coupe du Monde. Un beau programme, mais l'Egypte, de son côté, n'est pas en reste.

Le 15 janvier prochain, à Seattle, la Belgique entamera sa Coupe du Monde face à l'Egypte. Un adversaire solide, qui a atteint les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Pour préparer cette rencontre, les Diables ont prévu deux matchs amicaux en mars, contre les USA et le Mexique.

Ensuite, en juin, c'est la Tunisie qui sera au programme, un adversaire au style jugé comparable à celui des Pharaons. L'Egypte, elle, a dévoilé son programme de mars il y a quelques jours, et se rendra au Qatar pour y affronter deux équipes également.

Ainsi, l'Egypte devrait affronter l'Arabie Saoudite le 26 mars et l'Espagne le 30 mars, au Lusail Stadium de Doha. Il s'agit du stade où s'est tenue la finale de la Coupe du Monde 2022. 

L'Egypte a un programme de gala avant le Mondial 2026

En affrontant de telles équipes, il semble que l'Egypte prépare déjà les matchs face à la Belgique et l'Iran (équipe de la zone Asie, comme l'Arabie Saoudite). Mais en juin aussi, la fédération égyptienne de football a prévu du lourd, comme le révèle le média Ahram


L'Egypte affrontera en effet le Brésil le 6 juin prochain. Un sacré adversaire. Le dernier adversaire des 4e de la dernière CAN avant de s'envoler pour la Coupe du Monde 2026 pourrait être le Panama ou la Norvège. 

