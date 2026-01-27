La deuxième offre était la bonne : le Cercle de Bruges recrute un défenseur français prometteur

Mardi soir, le Cercle de Bruges a officialisé l'arrivée de Geoffrey Kondo pour renforcer sa défense.

Le Cercle de Bruges ne chôme pas durant ce mercato hivernal. Le club a recruté un nouveau défenseur ce mardi. Comme nous l'avions évoqué, le Vereniging s’intéressait à Geoffrey Kondo.

Le Cercle a officiellement annoncé son arrivée. Le Français de 23 ans arrive en provenance de l'USL Dunkerque. Il a signé un contrat jusqu'en 2029, avec une option pour une saison supplémentaire.

Le nouveau défenseur du Cercle

C'était un titulaire indiscutable dans son ancien club en Ligue 2. Maintenant, il espère s'imposer ici, en Jupiler Pro League. Kondo s'est exprimé et a fixé ses objectifs.

"Je suis très heureux de pouvoir jouer pour le Cercle et j'ai hâte de défendre nos couleurs sur le terrain. Je donnerai 100% de moi-même et je me réjouis de rencontrer les supporters au stade", a-t-il déclaré.



Le directeur technique Luciano Murchio s’est également montré enthousiaste. "Nous sommes très heureux d"accueillir Geoffrey au Cercle. C’est un défenseur gaucher polyvalent qui correspond à notre style de jeu et au profil que nous recherchions. Nous sommes convaincus qu'il pourra faire la différence et nous aider à atteindre nos objectifs à court et à long terme."