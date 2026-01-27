Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?
Photo: © photonews
L'arrière gauche du KRC Genk Yaimar Medina est suivi par Chelsea. L'Équatorien n'est cependant pas à vendre.

Si le KRC Genk ne va pas au mieux en championnat, les joueurs limbourgeois continuent d’attirer malgré tout les convoitises. C’est notamment le cas de Yaimar Medina, qui jouit donc de l’intérêt des Blues selon Het Laatste Nieuws.

Un scout du club anglais était d’ailleurs présent dimanche lors du match du KRC Genk contre le Cercle (1-1) pour observer le latéral. Les Blues envisagent de le recruter pour ensuite le prêter à Strasbourg. Une pratique qu’applique beaucoup le club, comme cela est notamment le cas avec Mike Penders.

Yaimar Medina n'est pas à vendre

Du côté du KRC Genk, un transfert de ce joueur est cependant inenvisageable. Il est un véritable cadre de l’effectif et les Limbourgeois ne veulent pas le céder maintenant.

Arrivé à l’hiver 2025 en provenance d’Independiente, Yaimar Medina s’est plus que jamais imposé chez les Limbourgeois. Son contrat avec le KRC Genk court jusqu’au 30 juin 2029. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros.


Cette saison, le joueur a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues. Il s’est même montré décisif à deux reprises avec un but en Europa League et un assist en championnat.

