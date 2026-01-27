Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment
Deviens fan de Aston Villa! 56

Youri Tielemans est sorti blessé ce dimanche lors du duel entre Aston Villa et Newcastle United. On craignait le pire, et le Diable Rouge est bel et bien sérieusement touché.

Les images laissaient présager du pire. Ce dimanche, lors du match entre Aston Villa et Newcastle United, Youri Tielemans a dû quitter le terrain blessé à la suite d'un gros choc. La cheville du Belge a tourné au moment de l'impact après être restée bloquée dans le gazon.

On craignait une grosse blessure, bien plus lourde qu'une simple entorse. Les examens médicaux en début de semaine devaient donner des détails sur la gravité de la blessure de Tielemans, et le verdict est désormais tombé. Comme prévu, il n'est pas bon.

Tielemans devrait être de retour pour la Coupe du Monde 

En effet, The Athletic rapporte que Youri Tielemans devrait manquer de 6 à 8 semaines de compétition. Une durée qui pourrait encore être revue à la hausse après de nouveaux examens prévus ce mardi et qui devraient donner une idée plus précise de l'étendue des dégâts.

Autrement dit : Tielemans devrait faire son retour d'ici un mois et demi à deux mois, au plus tôt - soit vers la mi-avril. A priori, et à moins que le second verdict soit nettement plus grave, la Coupe du Monde du Diable Rouge n'est pas en danger.


Cette saison, Tielemans compte 22 matchs pour Aston Villa (5 passes décisives). Il avait été élu Joueur de la saison passée chez les Villains, mais cette saison a déjà été gênée par une blessure au mollet qui l'a vu manquer une dizaine de rencontres. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Aston Villa
Youri Tielemans

Plus de news

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

16:00
Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

Nouvelle étape importante : Bruges toujours plus proche de son nouveau stade

15:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Bastien - Diarra - Lauberbach

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Bastien - Diarra - Lauberbach

15:20
L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

L'ex-Rouche Samuel Bastien tout proche d'un retour en Jupiler Pro League

15:20
C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

C'est officiel : Anderlecht tient son nouveau défenseur central !

15:00
Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

Le Racing Genk perd un jeune talent qui signe... au FC Barcelone

14:40
Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

Ouf ! Ivan Leko souffle : bonne nouvelle à Bruges avant le match contre l'OM

14:20
Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

Les détails du transfert de Lion Lauberbach, qui quitte le KV Malines

14:00
Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

Voici le défenseur d'expérience qui va renforcer le RSC Anderlecht

13:00
Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

Le casse-tête des gardiens au Club de Bruges : Simon Mignolet pas encore apte ?

12:40
Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

Franky Van Der Elst se montre peu optimiste pour un club candidat au top 6 : "Ce serait un véritable exploit"

12:20
"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

"On disait la même chose de Donald Trump et Elon Musk" : la réponse cash de Stijn Stijnen

12:00
Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

Anderlecht garde Besnik Hasi, mais pour combien de temps ? L'entraîneur semble être sous un sursis

11:40
"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

"Ils devront absolument mieux défendre" : Thomas Meunier évoque le choc Bruges-OM

11:20
1
"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

"Je ne ferme la porte à rien" : Will Still évoque l'avenir de sa carrière d'entraîneur

11:00
Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

Chelsea suit un joueur du KRC Genk : les Limbourgeois prêts à le céder ?

10:30
Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

Une animation spéciale prévue à la mi-temps de RFC Liège-Lommel : voici comment y participer

10:00
OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

09:30
Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

09:00
Yannick Carrasco proche d'un retour en Europe ? Le point sur la situation

Yannick Carrasco proche d'un retour en Europe ? Le point sur la situation

08:30
🎥 Luis Vázquez déjà buteur lors de son premier match avec Getafe : l'Argentin trompe Marc-André ter Stegen

🎥 Luis Vázquez déjà buteur lors de son premier match avec Getafe : l'Argentin trompe Marc-André ter Stegen

08:00
"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

07:40
OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle

OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle

07:20
Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

07:00
Après des incidents racistes, Genk convoqué par le parquet fédéral

Après des incidents racistes, Genk convoqué par le parquet fédéral

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Ngonge - Utkus - Deman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Ngonge - Utkus - Deman

23:00
Zulte Waregem tient son nouveau défenseur central

Zulte Waregem tient son nouveau défenseur central

23:30
Un Diable Rouge pourrait rebondir, et ce dans un club prestigieux

Un Diable Rouge pourrait rebondir, et ce dans un club prestigieux

23:00
Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat

Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat

22:30
Voici les arbitres de Bruges-OM et Union-Atalanta

Voici les arbitres de Bruges-OM et Union-Atalanta

22:00
Felice Mazzù avait raison d'être furieux : l'Union l'a échappée belle

Felice Mazzù avait raison d'être furieux : l'Union l'a échappée belle

21:40
2
Surprenant : à 39 ans, une légende de Manchester United s'offre un dernier défi exotique

Surprenant : à 39 ans, une légende de Manchester United s'offre un dernier défi exotique

21:20
Catastrophe : l'un des transferts de l'hiver en Pro League ne jouera peut-être plus avant les Playoffs

Catastrophe : l'un des transferts de l'hiver en Pro League ne jouera peut-être plus avant les Playoffs

21:00
Charleroi et La Gantoise logiquement à l'honneur : voici notre équipe-type de la 22e journée de Pro League Analyse

Charleroi et La Gantoise logiquement à l'honneur : voici notre équipe-type de la 22e journée de Pro League

20:40
1
Très bonne nouvelle pour un talent prêté par le Standard de Liège

Très bonne nouvelle pour un talent prêté par le Standard de Liège

20:20
Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 23
West Ham Utd West Ham Utd 3-1 Sunderland Sunderland
Fulham Fulham 2-1 Brighton Brighton
Burnley Burnley 2-2 Tottenham Tottenham
Manchester City Manchester City 2-0 Wolverhampton Wolverhampton
Bournemouth Bournemouth 3-2 Liverpool Liverpool
Crystal Palace Crystal Palace 1-3 Chelsea Chelsea
Newcastle Utd Newcastle Utd 0-2 Aston Villa Aston Villa
Brentford Brentford 0-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Arsenal Arsenal 2-3 Manchester United Manchester United
Everton Everton 1-1 Leeds United Leeds United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved