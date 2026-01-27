Son Mondial n'est a priori pas en danger, mais Youri Tielemans sera tout de même absent un moment

Youri Tielemans est sorti blessé ce dimanche lors du duel entre Aston Villa et Newcastle United. On craignait le pire, et le Diable Rouge est bel et bien sérieusement touché.

Les images laissaient présager du pire. Ce dimanche, lors du match entre Aston Villa et Newcastle United, Youri Tielemans a dû quitter le terrain blessé à la suite d'un gros choc. La cheville du Belge a tourné au moment de l'impact après être restée bloquée dans le gazon.

On craignait une grosse blessure, bien plus lourde qu'une simple entorse. Les examens médicaux en début de semaine devaient donner des détails sur la gravité de la blessure de Tielemans, et le verdict est désormais tombé. Comme prévu, il n'est pas bon.

Tielemans devrait être de retour pour la Coupe du Monde

En effet, The Athletic rapporte que Youri Tielemans devrait manquer de 6 à 8 semaines de compétition. Une durée qui pourrait encore être revue à la hausse après de nouveaux examens prévus ce mardi et qui devraient donner une idée plus précise de l'étendue des dégâts.

Autrement dit : Tielemans devrait faire son retour d'ici un mois et demi à deux mois, au plus tôt - soit vers la mi-avril. A priori, et à moins que le second verdict soit nettement plus grave, la Coupe du Monde du Diable Rouge n'est pas en danger.



Cette saison, Tielemans compte 22 matchs pour Aston Villa (5 passes décisives). Il avait été élu Joueur de la saison passée chez les Villains, mais cette saison a déjà été gênée par une blessure au mollet qui l'a vu manquer une dizaine de rencontres.