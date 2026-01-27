OFFICIEL : le PSG recrute un jeune Espagnol en provenance du FC Barcelone

C'est officiel, le PSG a officialisé la signature de Pedro Fernández, surnommé Dro Fernández ce lundi soir. Le jeune milieu offensif de 18 ans a signé un contrat avec les Parisiens jusqu'en juin 2030.

Le joueur arrive en provenance du FC Barcelone, où il a été formé. Avec l’équipe première catalane, il n’a cependant connu que cinq apparitions. Il fait donc désormais partie de ces talents qui ont quitté Barcelone pour Paris (Neymar, Ousmane Dembélé, Lionel Messi – transfert libre, Xavi Simons et Kays Ruiz).

Dro Fernández portera le numéro 27. Le PSG précise que "cette signature s’inscrit pleinement dans la stratégie sportive du Club, résolument tournée vers la jeunesse et le talent."

Le natif de Nigrán évolue principalement au milieu de terrain. Le PSG le décrit comme "un milieu polyvalent qui se distingue très rapidement par sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à évoluer entre les lignes."

Les premiers mots de Dro Fernández

Le joueur a prononcé ces mots sous les couleurs parisiennes : "Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille."

"Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et de tout donner pour ce maillot."