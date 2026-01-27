OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle

OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le nom du successeur de l'entraîneur du FC Bâle, Ludovic Magnin, limogé ce lundi, est déjà connu : il s'agit de Stephan Lichtsteiner, annoncé quelques heures seulement après. À peine arrivé au club, Julien Duranville connaît déjà son deuxième entraîneur en Suisse.

L’homme de 42 ans a paraphé un contrat jusqu’en juin 2029. Il connaît bien le club suisse puisqu’il a déjà travaillé en tant qu’entraîneur au sein du centre de formation.

Le Suisse se lance dans la plus belle aventure de sa carrière en tant que coach. Récemment, il entraînait le FC Wettswil-Bonstetten, formation de quatrième division suisse. Stephan Lichtsteiner apportera toute son expérience acquise en tant que joueur sous les couleurs du FC Augsbourg, d’Arsenal, de la Juventus, de la Lazio Rome, du LOSC et du Grasshopper Zurich.

Une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser selon lui : "Je suis très convaincu par le projet à long terme du FC Bâle et je suis donc heureux d’en faire partie dès maintenant. Même si cette étape arrive un peu plus tôt que prévu, il m’a semblé évident d’accepter ce défi dans un club aussi prestigieux, compte tenu de la situation. Je suis certain que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble au FCB." 

Les mots du directeur sportif

Le directeur sportif Daniel Stucki s’est aussi expliqué dans le communiqué du club sur le choix de faire confiance à Stephan Lichtsteiner : "Nous connaissons Stephan depuis son passage au centre de formation, et j’ai travaillé directement avec lui pendant plus de deux ans. Il possède une grande compréhension tactique et a toujours su embarquer ses équipes pour les faire progresser collectivement. Nous sommes conscients qu’il arrive dans une phase exigeante, avec des matches décisifs à court terme, et sans réelle expérience comme entraîneur principal au plus haut niveau. Mais notre objectif est de construire sur le long terme."

Lire aussi… OFFICIEL : déjà un grand changement pour Julien Duranville au FC Bâle
"Stephan connaît parfaitement la pression grâce à sa carrière de joueur et, même s’il n’a pas encore dirigé une équipe au sommet, nous lui faisons confiance à 100 %. C’est un perfectionniste, très attentif aux détails, avec un plan clair et une énorme mentalité de gagnant qui nous aidera immédiatement," conclut-il.

Le Belge Julien Duranville, qui a récemment signé pour six mois en prêt, va déjà connaître son deuxième entraîneur. Sous les ordres de Ludovic Magnin, l’ailier a déjà été crédité d’une passe décisive.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Super League
Super League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ludovic Magnin
Stephan Lichtsteiner
Julien Duranville

Plus de news

OFFICIEL : déjà un grand changement pour Julien Duranville au FC Bâle

OFFICIEL : déjà un grand changement pour Julien Duranville au FC Bâle

14:20
Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

Rien ne va plus à Monaco, les Ultras réclament le départ du directeur général : "Le crédit est épuisé"

09:00
Yannick Carrasco proche d'un retour en Europe ? Le point sur la situation

Yannick Carrasco proche d'un retour en Europe ? Le point sur la situation

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Magnin - Lichtsteiner

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/01: Magnin - Lichtsteiner

07:20
🎥 Luis Vázquez déjà buteur lors de son premier match avec Getafe : l'Argentin trompe Marc-André ter Stegen

🎥 Luis Vázquez déjà buteur lors de son premier match avec Getafe : l'Argentin trompe Marc-André ter Stegen

08:00
"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

"Ils ont oublié la valeur du maillot qu'ils portaient" : Frédéric Waseige déçu après le partage du RFC Liège

07:40
Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

Besnik Hasi, "plus" l'homme de la situation ? Il ne l'a... jamais été

07:00
Après des incidents racistes, Genk convoqué par le parquet fédéral

Après des incidents racistes, Genk convoqué par le parquet fédéral

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Ngonge - Utkus - Deman

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01: Ngonge - Utkus - Deman

23:00
Zulte Waregem tient son nouveau défenseur central

Zulte Waregem tient son nouveau défenseur central

23:30
Un Diable Rouge pourrait rebondir, et ce dans un club prestigieux

Un Diable Rouge pourrait rebondir, et ce dans un club prestigieux

23:00
Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat

Le Cercle de Bruges va toucher un million d'euros pour un joueur en fin de contrat

22:30
Voici les arbitres de Bruges-OM et Union-Atalanta

Voici les arbitres de Bruges-OM et Union-Atalanta

22:00
Felice Mazzù avait raison d'être furieux : l'Union l'a échappée belle

Felice Mazzù avait raison d'être furieux : l'Union l'a échappée belle

21:40
2
Surprenant : à 39 ans, une légende de Manchester United s'offre un dernier défi exotique

Surprenant : à 39 ans, une légende de Manchester United s'offre un dernier défi exotique

21:20
Catastrophe : l'un des transferts de l'hiver en Pro League ne jouera peut-être plus avant les Playoffs

Catastrophe : l'un des transferts de l'hiver en Pro League ne jouera peut-être plus avant les Playoffs

21:00
Charleroi et La Gantoise logiquement à l'honneur : voici notre équipe-type de la 22e journée de Pro League Analyse

Charleroi et La Gantoise logiquement à l'honneur : voici notre équipe-type de la 22e journée de Pro League

20:40
1
Très bonne nouvelle pour un talent prêté par le Standard de Liège

Très bonne nouvelle pour un talent prêté par le Standard de Liège

20:20
Dries Mertens s'est trouvé une nouvelle passion... et il est assez doué

Dries Mertens s'est trouvé une nouvelle passion... et il est assez doué

20:00
Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

Après Anderlecht et le Standard, un autre club boycotte le déplacement à La Louvière

19:30
18 buts en 22 matchs, 13 tirs mais un seul cadré : d'où viennent les problèmes offensifs du Standard ? Analyse

18 buts en 22 matchs, 13 tirs mais un seul cadré : d'où viennent les problèmes offensifs du Standard ?

18:40
1
Que devient Olivier Deman ? Il pourrait s'envoler vers l'Italie cet hiver

Que devient Olivier Deman ? Il pourrait s'envoler vers l'Italie cet hiver

19:00
Voici comment regarder en direct et gratuitement l'Union SG et Bruges en Ligue des champions ce mercredi

Voici comment regarder en direct et gratuitement l'Union SG et Bruges en Ligue des champions ce mercredi

18:20
Un entraîneur licencié pour avoir trop utilisé ChatGPT

Un entraîneur licencié pour avoir trop utilisé ChatGPT

18:00
Besnik Hasi devrait finalement rester à Anderlecht... en tout cas pour le moment

Besnik Hasi devrait finalement rester à Anderlecht... en tout cas pour le moment

17:30
"Inacceptables et contraires aux valeurs du club" : le Standard condamne et met en garde avant le Clasico

"Inacceptables et contraires aux valeurs du club" : le Standard condamne et met en garde avant le Clasico

16:54
🎥 La superbe action de Diego Moreira qui fait le tour des réseaux sociaux

🎥 La superbe action de Diego Moreira qui fait le tour des réseaux sociaux

16:30
"Je ne suis pas fâché contre les joueurs" : Gaëtan Englebert réagit au nul du RFC Liège contre Seraing

"Je ne suis pas fâché contre les joueurs" : Gaëtan Englebert réagit au nul du RFC Liège contre Seraing

16:00
Direction l'Arabie saoudite : le Cercle de Bruges va perdre l'un de ses joueurs cadres

Direction l'Arabie saoudite : le Cercle de Bruges va perdre l'un de ses joueurs cadres

15:30
L'arbitre du match crucial entre Bruges et l'OM est connu : une première pour les Blauw en Zwart

L'arbitre du match crucial entre Bruges et l'OM est connu : une première pour les Blauw en Zwart

15:00
Vers une saison à 4.000 minutes à 17 ans : Anderlecht ne tire-t-il pas trop sur la corde avec Nathan De Cat ?

Vers une saison à 4.000 minutes à 17 ans : Anderlecht ne tire-t-il pas trop sur la corde avec Nathan De Cat ?

14:40
Voici pourquoi Moussa N'Diaye pourrait bien quitter Anderlecht cet hiver

Voici pourquoi Moussa N'Diaye pourrait bien quitter Anderlecht cet hiver

14:00
1
"Un moment très spécial" : Koni De Winter se confie après son premier but avec l'AC Milan

"Un moment très spécial" : Koni De Winter se confie après son premier but avec l'AC Milan

13:30
Le Standard au bord du gouffre ? "Imaginez si Anderlecht va se promener à Sclessin..."

Le Standard au bord du gouffre ? "Imaginez si Anderlecht va se promener à Sclessin..."

13:00
21
🎥 Quelle frappe ! Un ancien artiste de Pro League signe l'un des buts du week-end en pleine remontada

🎥 Quelle frappe ! Un ancien artiste de Pro League signe l'un des buts du week-end en pleine remontada

12:40
Anderlecht champion... du marketing : il est temps de revenir sur terre

Anderlecht champion... du marketing : il est temps de revenir sur terre

12:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Super League

 Journée 33
Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 0-1 Winterthur Winterthur
Sankt Gallen Sankt Gallen 1-0 Sion Sion
Lausanne Sports Lausanne Sports 2-0 Lugano Lugano
Young Boys Bern Young Boys Bern 2-1 FC Zurich FC Zurich
FC Basel FC Basel 5-0 Yverdon Yverdon
Servette Servette 2-1 Luzern Luzern
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved