OFFICIEL : voici le nouvel entraîneur de Julien Duranville au FC Bâle

Le nom du successeur de l'entraîneur du FC Bâle, Ludovic Magnin, limogé ce lundi, est déjà connu : il s'agit de Stephan Lichtsteiner, annoncé quelques heures seulement après. À peine arrivé au club, Julien Duranville connaît déjà son deuxième entraîneur en Suisse.

L’homme de 42 ans a paraphé un contrat jusqu’en juin 2029. Il connaît bien le club suisse puisqu’il a déjà travaillé en tant qu’entraîneur au sein du centre de formation.

Le Suisse se lance dans la plus belle aventure de sa carrière en tant que coach. Récemment, il entraînait le FC Wettswil-Bonstetten, formation de quatrième division suisse. Stephan Lichtsteiner apportera toute son expérience acquise en tant que joueur sous les couleurs du FC Augsbourg, d’Arsenal, de la Juventus, de la Lazio Rome, du LOSC et du Grasshopper Zurich.

Une opportunité qu’il ne pouvait pas refuser selon lui : "Je suis très convaincu par le projet à long terme du FC Bâle et je suis donc heureux d’en faire partie dès maintenant. Même si cette étape arrive un peu plus tôt que prévu, il m’a semblé évident d’accepter ce défi dans un club aussi prestigieux, compte tenu de la situation. Je suis certain que nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble au FCB."

Les mots du directeur sportif

Le directeur sportif Daniel Stucki s’est aussi expliqué dans le communiqué du club sur le choix de faire confiance à Stephan Lichtsteiner : "Nous connaissons Stephan depuis son passage au centre de formation, et j’ai travaillé directement avec lui pendant plus de deux ans. Il possède une grande compréhension tactique et a toujours su embarquer ses équipes pour les faire progresser collectivement. Nous sommes conscients qu’il arrive dans une phase exigeante, avec des matches décisifs à court terme, et sans réelle expérience comme entraîneur principal au plus haut niveau. Mais notre objectif est de construire sur le long terme."

"Stephan connaît parfaitement la pression grâce à sa carrière de joueur et, même s’il n’a pas encore dirigé une équipe au sommet, nous lui faisons confiance à 100 %. C’est un perfectionniste, très attentif aux détails, avec un plan clair et une énorme mentalité de gagnant qui nous aidera immédiatement," conclut-il.



Le Belge Julien Duranville, qui a récemment signé pour six mois en prêt, va déjà connaître son deuxième entraîneur. Sous les ordres de Ludovic Magnin, l’ailier a déjà été crédité d’une passe décisive.