Anderlecht peut se mordre les doigts : Julien Duranville décisif dès son premier match

Mis de côté en Allemagne, Julien Duranville a choisi la Suisse pour retrouver du rythme et du plaisir. Le Diable Rouge a été décisif dès son premier match.

Au placard à Dortmund, Julien Duranville avait décidé de rejoindre la Suisse en prêt pour se relancer. Ses blessures et le manque de confiance des coachs l'empêchaient de progresser. C'est loin de l'Allemagne qu'il tente de sauver sa saison.

Le Belge veut convaincre Rudi Garcia de l'emmener au Mondial, même si la mission s'annonce quasi impossible avec son retard. Niko Kovac l'avait envoyé jouer avec la réserve du club.

Il a été décisif dès son premier match. Entré en jeu contre Zurich, il a offert le but de la victoire à Xherdan Shaqiri dans les dernières secondes de la rencontre. Une passe décisive pour marquer son territoire.

Anderlecht a raté la coche

Anderlecht était intéressé, mais de loin, sans passer à l’action. Duranville a choisi un autre chemin pour se relancer et retrouver du temps de jeu. Besnik Hasi n'était pas contre un retour, mais le coach du club bruxellois ne dirige pas le mercato.



Duranville doit prouver que ce n'est plus le jeune joueur qui se blesse tout le temps. Il a six mois pour progresser et convaincre Dortmund de le garder la saison prochaine.